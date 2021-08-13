ما العلاقة بين ويندوز 11 وويندوز فيستا

دبي - يزن راشد - حقق ويندوز 11 نجاحًا كبيرًا من قبل حتى أن تم إطلاقه رسميًا. وقد قابله تلقى المستخدمين خبر الإعلان عنه برحابة كبيرة، إلا أن بعض النقاط قد أثارت قلق وحيرة المستخدمين، ومنها متطلبات تشغيله المرتفعة.

ويتلقى بعض رواد المجال التقني قد ربطوا جودة تحديثات ويندوز الرئيسية بالرقم التي تحمله، وذلك بدافع السخرية لا أكثر. حيث أن ويندوز 7 قد حقق نجاح كبير مع قدومه برقم فردي، بينما حقق ويندوز 8 نجاحًا أقل بكثير مع قدومه برقم زوجي.

ولعل ويندوز 11 من ناحية أو أخرى يمثل عودة جديدة لنظام ويندوز فيستا. النظام الذي لم يتفق عليه مستخدمي ويندوز أبدًا.

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العلاقة بين ويندوز 11 وفيستا

ظهرت كثير من الأخبار عن “Longhorn” قبل 20 عامًا من الآن. وهذا كان الاسم المعبر عن الإصدار الجديد من ويندوز والذي سيأتي لخلافة ويندوز XP.

وقد حمل هذا النظام الجديد أكثر من تغيير رئيسي. ومن بينها مظهر جديد كليًا يحمل الاسم “Slate”، إلى جانب تطبيق جديد لإدارة الملفات لخلافة متصفح الملفات الذي لازال باقيًا حتى الآن. مع تأثيرات ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء النظام.

وقد مر هذا النظام بصعاب عديدة في مراحل التطوير. إلى أن تم إطلاقه في عام 2006 تحت اسم ويندوز فيستا. مع خاصية التطبيقات المصغرة Widgets والتي حملت حينها الاسم “Gadgets”. إلى جانب الكثير من المؤثرات البصرية في النظام، والتي أهلكت بطاقات المستخدمين الرسومية.

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وطبقًا لنظرية الأرقام الزوجية والفردية، فنظام فيستا كان الإصدار السادس من أنظمة ويندوز. وبالطبع أسباب نجاحه لم تكن متعلقة فقط بالرقم، فهذا مجرد تناول ساخر للوضع.

وبعدها بعام واحد تم إطلاق نظام ويندوز 7 كواحد من أفضل أنظمة التشغيل على الإطلاق، والذي لازال يستخدم من طرف ملايين المستخدمين حول العالم.

وقد ينظر البعض للإصدار الحادي عشر من بأنه النسخة الثانية من ويندوز فيستا. حيث يأتي هو الآخر مع إعادة للتصميم، إلى جانب احتياج لمواصفات داخلية معينة لأجهزة الحاسب الشخصي، مع شريحة TPM الإجبارية لعمل النظام.

ولعل نظام ويندوز 11 هو الشكل الذي كان من المفترض من نظام ويندوز فيستا أن يكون عليه. لكن حقًا هناك فروق كبيرة بين النظامين، وهناك فروق كبيرة بين الأزمنة التي يعاصروها. ويندوز فيستا أتى في وقت كانت الأجهزة في محدودة، على عكس الوقت الحالي.

وعرفت مايكروسوفت بأنها شركة تتعلم فعلًا من أخطائها، وخطأها الأكبر كان ويندوز 8 بدون شك وفيستا من قبله. وما هي إلا مسألة وقت حتى يتم إطلاق ويندوز 11 ويتضح كل شيء.

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