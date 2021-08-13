كل ما تريد معرفته عن نظام Wear OS 3

دبي - يزن راشد - يعتبر مجال الساعات الذكية من المجالات الواعدة. خصوصًا بعدما أصبحت تلك الساعات قادرة على قياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وكذلك مستوى الضغط النفسي. وقد اتحدت جوجل مع أمازون لتطوير نظام Wear OS 3، ولعل هذا التحالف كان مطلوبًا للتمكن من منافسة آبل.

وستدمج ساعات Galaxy Watch 4 بين قدرات نظام تايزن من تطوير سامسونج، ونظام Wear OS 3. ولكن رسميًا تأتي الساعة مع نظام جوجل، لكن مع لمسات بالغة التأثير من سامسونج.

وستكون شركة Fitbit الرائدة مسؤولة عن قدرات نظام Wear OS على تتبع الحالة البدنية للمستخدمين ومستوياتهم في ممارسة الرياضة، وهو طبيعي بعد استحواذ جوجل عليها منذ فترة قصيرة.

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نظام Wear OS 3

ويعد هذا الإصدار من النظام هو التحديث الأكبر له منذ تم إطلاقه لأول مرة. وضمنيًا قد تم دمج نظام تايزن الخاص بسامسونج في هذا النظام، حيث أن سامسونج لن تطلق ساعات مستقبلية مع نظام تايزن، إلا إذن تغيرت الأمور.

وساعات سامسونح الجديدة هي الأولى مع هذا النظام، في حين أن ساعتين فقط من الساعات التي تعمل حاليًا مع النظام سيدعما التحديث للإصدار الجديد.

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وحسبما أكدت سامسونج وجوجل من قبلها، النظام الجديد سيحسن من استهلاك الطاقة بشكل كبير، وهي مشكلة كانت ساعات Wear OS تعاني منها بشكل رئيسي.

والساعات التي ستحصل على Wear OS 3 كتحديث هي ساعات TicWatch Pro 3 وTicWatch E3. في حين أن جميع الساعات العاملة بنظام Wear OS ستستلم تحديثات محدودة، وأهمها التغييرات الجديدة على متجر بلاي ستور.

المميزات والخواص الجديدة

سيقدم النظام تحسينات كبيرة على الأداء والاعتمادية. والنسبة المعلنة هي 30% كتحسن في الأداء مقارنةً بالإصدار السابق من النظام. وهذا التحسن سينعكس على أوقات تحميل التطبيقات بعد فتحها ومدى استجابة النظام لأوامر المستخدم.

وسيقدم النظام الجديد خاصية التبديل بين التطبيقات App Switching. وتسمح هذه الخاصية بشكل رئيسي بالتنقل بين التطبيقات عبر ضغطتين متاليتين على الزرّ الموجود في الساعة. وقد يتم تعديل طريقة عمل الخاصية حسب الساعة التي يتواجد عليها النظام.

وكما هو الحال على نظام سامسونج للساعات الذكية. سيتمكن المستخدمين من تصميم وجوه الساعة Watch Faces حسب رغبتهم. بينما يقدم نظام Wear OS 3 عددًا من المميزات المتعلقة بالصحة والرياضة، كما أن الشركات المصنعة سيكون لها الحرية في إضافة مميزات أخرى خاصة بها.

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