آبل لديها أسبابها لإطلاق هاتفها القابل للطي بعد ثلاث أعوام

دبي - يزن راشد - تأخر آبل في إطلاق هاتفها القابل للطي ليس إلا تأخر عن اتباع الموضة. وطوال تاريخها كانت آبل تفضل عدم اتباع الموضة بعد ظهورها، بل بعد أن تنضج بشكل كامل، وهو أمر قد يعجب البعض، وقد يكرهه البعض الآخر ويسخر منه.

آبل لم تكن أولى الشركات التي تقدم هاتف ذكي. كما أنها لم تكن الأولى في تقديم الساعات الذكية. وكذلك هو الحال بالنسبة لسماعاتها اللاسلكية أو حتى خدماتها المدفوعة. إلا أن كل هذه المنتجات قد تمكنت من السيطرة على الأسواق.

ويرى المحللين أن هذا هو ما سيحدث مع الهواتف القابلة للطي. عمر هذه التقنية لا يتعدى الثلاث سنوات. ولا شك أن إطلاق العملاقة الأمريكية لهاتف قابل للطي سيجعلها تسيطر على جزء ضخم من السوق فورًا. إلا أن هذه لم تكن فلسفتها أبدًا.

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لماذا سيتأخر هاتف آبل القابل للطي

صدر توقع عن Mark Gurman من مجلة Bloomberg يؤكد فيه أن هاتف الشركة القابل للطي سيأتي بعد ثلاث سنوات من الآن. ولعل هذا الخبر كان سيء الوقع على عشاق آبل الذين يطوقون لتجربة هاتف قابل للطي خارج حدود سامسونج أو هواوي.

وفي حالة صحة هذا التوقع فذلك سيعني أن الشركة قد احتاجت خمس سنوات كاملة من بعد إطلاق أول هاتف جالاكسي فولد.

ويرى البعض أن آبل لن تطلق هاتفًا قابلًا للطي قبل أن تصل به لمستوى مرتفع جدًا من الجودة. وأن هذا هو اسلوبها بالفعل. إلا أن الشركة في أوقات سابقًا قد احتاجت وقتًا طويلًا لتنفيذ تغييرات بسيطة، مثل إضافة شاشات أوليد في هواتفها.

وفي أوقات أخرى لم تحتاج الشركة للتريث والتدقيق قبل اتخاذ قراراتها. مثلما أزالت منفذ سماعات 3.5مم من هواتفها، وأزالت الشاحن من صندوق الهاتف.

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وأسلوب الشركة هذا قد يعرضها لخطورة كبيرة، وهي المتمثلة في نفاذ صبر المستخدمين وذهابهم لهواتف جالاكسي فولد قبل أن يتم انتاج أول آيفون قابل للطي. ولا شك أن سامسونج في الآونة الأخيرة قد وضعت آبل في مشكلة أكبر، وهي التسعير.

تأتي هواتف جالاكسي Z فولد 3 وجالاكسي Z فليب 3 على الترتيب بأسعار 1,799 و999 دولار أمريكي. وعند إطلاق آيفون -أو أيًا كان اسمه- قابل للطي فهو بالتأكيد سيكون بسعر أغلى، أخذًا في الاعتبار أنه الإصدار الأول من الشركة.

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