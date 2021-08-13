هل تقضي سامسونج على سلسلة جالاكسي S أيضًا

دبي - يزن راشد - ظلت الهواتف القابلة للطي منتجات خيالية لوقت طويل. لكن كان معروفًا لدى المجتمع التقني أن الشركات تعمل على تطوير هذا المنتج وإحضاره للعالم الواقعي. وقد نجحت سامسونج في ذلك مع الإصدار الأول من هاتف جالاكسي فولد.

ولم تطلق سامسونج هذا الهاتف فقط لمحاكاة الموضة أو لتوفيره لعدد محدود من المستخدمين. بل بدأت الشركة في الاهتمام بهذه التقنية بشكل رئيسي، لدرجة أنها قتلت سلسلة جالكسي نوت لأجلها.

وقد أتى هاتف Galaxy Z Fold 3 لحل محل هاتف جالكسي نوت. حيث أنه يدعم تعدد المهام، يناسب رجال الأعمال، يدعم القلم، ويقدم شاشة كبيرة. لكن هل يتكرر نفس السيناريو مع سلسلة جالاكسي S؟

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خطط سامسونج قد تؤثر على جالاكسي S

قدمت سامسونج خلال مؤتمرها الأخير هاتفين قابلين للطي. الأول كان جالاكسي Z فولد 3 والذي أتى بسعر مرتفع نسبيًا وهو 1,799 دولار أمريكي. والغرض من هذا الجهاز هو حل محل سلسلة جالاكسي نوت بشكل كامل.

لكن الجهاز الثاني كان جالاكسي Z فليب 3. والذي يأتي فقط بسعر 999 دولار أمريكي، سعر أقل من بعض إصدارات جالاكسي S21.

ويأتي هاتف جالاكسي Z فليب 3 مع شاشة 6.7 بوصة من نوع أموليد بتردد 120 هرتز. نفس الشاشة الموجودة في جالاكسي S21 بلس الذي يأتي بنفس السعر. إلى جانب وجود معالج سنابدراجون 888 في الهاتفين.

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وعلى عكس الإصدارات السابقة، يدعم Z فليب 3 مقاومة المياه مثل جالاكسي S21 بلس. إلى جانب توفر الهاتفين بنفس الأبعاد وبنفس الشكل العام. لكن بنفس السعر سيتمكن المستخدم من الحصول على هاتف قابل للطي مع شاشة خلفية جميلة الشكل.

وقد تحدثت سامسونج بشكل مكثف عن مدى قدرة تحمل وقابلية هاتف جالكسي Z فليب 3 واعتماديته. وفي ظل هذه الظروف، يمكن لأي مستخدم أن يختار فليب 3 ويفضله على جالاكسي S21 بكل سهولة.

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وبعدما تخلت سامسونج عن سلسلة جالاكسي نوت يمكننا أن نتوقع منها أن تقوم بالتخلي ايضًا عن جالاكسي S. إلا أن هذه الخطوة ليست موفقة بالضرورة، والبعض يراها غير منطقية من الأساس.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تتخلى عن سلسلة جالاكسي S، بل أنها قد تتخلى عن بعض إصداراتها. مثل إصدار FE أو أن يتم إطلاق السلسلة في هاتفين فقط بدلًا من 3 كما حدث مع جالاكسي S21 العادي، بلس، وألترا.

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