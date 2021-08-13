مايكروسوفت تتحدى أمازون بسبب عقد سحابي

دبي - يزن راشد - قدمت شركة مايكروسوفت احتجاجًا إلى مكتب المساءلة الحكومية ضد وكالة الأمن القومي NSA، وطعنت في منحها عقد الحوسبة السحابية.

ويسعى الاحتجاج، الذي تم تقديمه في 21 يوليو، إلى الاعتراض على قرار وكالة الأمن القومي بمنح عقد بقيمة 10 مليارات دولار لشركة أمازون.

ويأتي عقد وكالة الأمن القومي مع أمازون في أعقاب قرار البنتاغون بإلغاء عقده السحابي بقيمة 10 مليارات دولار، المعروف باسم JEDI.

وأصبح عقد JEDI، الذي تسبب بمعركة قانونية طويلة بين عمالقة التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت، واحدًا من أكثر العقود تعقيدًا للبنتاغون.

ويحمل عقد وكالة الأمن القومي، الذي تبلغ قيمته أيضًا 10 مليارات دولار، الاسم الرمزي WildandStormy. ويهدف إلى تحديث تخزين البيانات السرية للوكالة.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الأمن القومي في بيان أن الوكالة منحت مؤخرًا عقدًا لخدمات الحوسبة السحابية. رافضًا الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة.

وقال: قدم العارض غير الفائز احتجاجًا إلى مكتب المساءلة الحكومية. وأضاف المتحدث أن الوكالة ترد على الاحتجاج وفق اللوائح الفيدرالية المناسبة.

وقال متحدث باسم عملاقة البرمجيات في بيان: بناءً على القرار، نقدم احتجاجًا إداريًا عبر مكتب المساءلة الحكومية. نحن نمارس حقوقنا القانونية ونفعل ذلك بحذر ومسؤولية .

وكان الهدف من عقد JEDI السحابي هو تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات في البنتاغون للخدمات المقدمة على مدى ما يصل إلى 10 سنوات.

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معركة جديدة بين مايكروسوفت وأمازون

حصلت عملاقة البرمجيات على عقد الحوسبة السحابية في عام 2019، متفوقة بذلك على شركة AWS الرائدة في السوق.

وبعد شهر، رفعت AWS دعوى قضائية في محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية احتجاجًا على قرار JEDI.

وحاججت الشركة بأن تحيز الرئيس السابق دونالد ترامب ضد أمازون والرئيس التنفيذي لها آنذاك، جيف بيزوس، قد أثر في البنتاغون لمنح العقد لشركة مايكروسوفت.

وأصدر المفتش العام في البنتاغون في العام الماضي تقريرًا مؤلفًا من 313 صفحة يقول إن العقد لا يبدو أنه تأثر بالبيت الأبيض.

ومع ذلك، أشار المفتش العام في التقرير إلى أنه كان لديه تعاون محدود من مسؤولي البيت الأبيض طوال فترة المراجعة. نتيجة لذلك لم يتمكن من استكمال تقييمه لمزاعم سوء السلوك الأخلاقي.

وقال مسؤول في البنتاغون إن التقاضي بحد ذاته ليس بالضرورة السبب الرئيسي لتغيير النهج. ولكن نظرًا لمدى تغير المشهد خلال فترة التدخل، قررت الوكالة أن احتياجاتها قد تغيرت أيضًا.

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