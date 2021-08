زامبيا تحظر واتساب وتويتر وفيسبوك خلال الانتخابات

دبي - يزن راشد - تم حظر تطبيق واتساب والتطبيقات الأخرى في زامبيا خلال الانتخابات العامة الجارية في البلاد، وذلك وفقًا لمنظمة الحقوق الرقمية Access Now ومراقب الإنترنت NetBlocks.

وقد يؤدي الحظر، الذي يؤثر في مزودي خدمات الإنترنت المملوكين للدولة والشبكات الخاصة الأخرى، إلى منع وصول الناخبين إلى شكل حيوي من أشكال الاتصال خلال الانتخابات.

وكتبت لوساكا تايمز، وهي منظمة إخبارية زامبية محلية، أن مسؤولين من وزارة الإعلام وخدمات البث في زامبيا فكروا في إغلاق الوصول إلى الإنترنت في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات، مشيرين إلى الرغبة في وقف انتشار المعلومات المضللة عن الانتخابات.

ويبدو أن الانخفاض الكبير في حركة مرور الإنترنت في يوم الانتخابات من واتساب وتويتر وفيسبوك وإنستاجرام الذي ⚠️ Update: Real-time network data confirm that social media and messaging platforms including Twitter, Facebook, Instagram and Messenger are now restricted in #Zambia on election day in addition to the earlier WhatsApp restriction #ZambiaDecides2021



📰 https://t.co/pTzmnesKzP pic.twitter.com/Nw58eCTfu8 — NetBlocks (@netblocks) August 12, 2021 NetBlocks يؤكد أن الحكومة قد مضت قدمًا في هذه الخطة.

وعادةً ما يتم نشر المعلومات التي تعزز أمن الناخبين وسلامتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. بدءًا من أوقات انتظار التصويت وحتى حالات الاحتيال المحتمل للناخبين.

ولكن يتعين الآن على الناخبين الذين يستخدمون الشبكات المتأثرة في زامبيا اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة VPN للتواصل.

تشير القياسات إلى أن خوادم تطبيق واتساب أصبحت غير متوفرة اعتبارًا من بعد ظهر يوم الخميس. تليها المنصات الأخرى بعد نحو ساعة واحدة.

من المرجح أن تحد القيود من التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت مما يمثل تحديًا لشفافية الانتخابات أثناء إجراء الاقتراع.

وتشير البيانات الفنية إلى أن مواقع الويب بخلاف المنصات المتأثرة لا تتأثر بشكل عام. ويتوافق هذا مع التقنيات المستخدمة لتقييد المحتوى عبر الإنترنت بالقرب من طبقة التطبيق. وبالتالي لا علاقة له بأعمال الصيانة أو انقطاع الطبقة المادية. وتظل خدمة الإنترنت قيد التشغيل بخلاف ذلك.

وتستند النتائج إلى بيانات تحليلات الويب في الوقت الفعلي والاختبار من قبل المساهمين. وتحديثها بتغطية من مجموعة من 30 نقطة مراقبة.

وتم تحديد القيود عبر الشبكات التي تديرها شركة Zamtel المملوكة للحكومة في زامبيا. وشركات Airtel Zambia و MTN و Liquid Telecom.

وانضمت زامبيا إلى الكونغو وأوغندا وتنزانيا وغينيا وتوغو وبنين وموريتانيا ومالي والكاميرون ودول أخرى في المنطقة واجهت إغلاقًا للإنترنت وقيودًا على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الانتخابات.

