دبي - يزن راشد - تعمل شركة مايكروسوفت على تحسين بعض التطبيقات المضمنة المتوفرة في نظام تشغيل ويندوز 11.

ويمكن لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر في قناة المطور الآن اختبار التحديثات الجديدة لتطبيقات أداة القص والحاسبة والبريد والتقويم.

وبالرغم من أن بعض التحديثات طفيفة. ولكن مصممة جميعها لتتناسب مع النمط المرئي الجديد في النظام التشغيلي.

وتستبدل مايكروسوفت تطبيقات أداة القص والقص والرسم الكلاسيكية في النظام التشغيلي بتطبيق أداة القص الجديد الذي يجمع بين أفضل ميزات كلا التطبيقين.

ويكون اختصار لوحة المفاتيح Win + Shift + S هو الطريقة الرئيسية لالتقاط لقطة شاشة في ويندوز 11. كما يقوم بتنشيط قائمة القص بخيارات متنوعة لاختيار المحتوى المطلوب للقطة الشاشة.

وبمجرد التقاط لقطة شاشة، تتضمن أداة أداة القص خيارات تحرير للاقتصاص والتعليقات التوضيحية والمزيد. وتضيف الشركة الوضع الداكن إلى أداة القص. لذلك يتطابق مظهر التطبيق مع مظهر النظام التشغيلي.

وإذا تم إيقاف تشغيل الإشعارات أو تشغيل مساعد التركيز، فلن تتلقى إشعارًا منبثقًا بعد التقاط لقطة شاشة. ومع ذلك، يستمر نسخ لقطة الشاشة إلى الحافظة. ويتم إصلاح هذا في تحديث مستقبلي.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بتحديث تطبيقات البريد والتقويم الخاصة بها في ويندوز 11 لمطابقة النمط المرئي الجديد لنظام التشغيل.

ويقول ديف غروشوكي، أحد كبار مديري البرامج في تطبيقات البريد في ويندوز: لقد أضفنا زوايا دائرية وتعديلات أخرى لجعلها تبدو وكأنها جزء من النظام التشغيلي.

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ويندوز 11 يحصل على تطبيقات أساسية محدثة

يحصل تطبيق الآلة الحاسبة أيضًا على بعض التحسينات الطفيفة التي تتيح لك تعيين مظهر منفصل عن المظهر الذي تستخدمه في باقي أنظمة ويندوز.

وأعادت مايكروسوفت أيضًا كتابة الآلة الحاسبة بلغة البرمجة #C، مما يسمح للمطورين بالمساهمة في تحسيناتها عبر GitHub.

بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق الآلة الحاسبة مليء بالميزات المفيدة. إذ إنها الأداة المثالية لمساعدتك على إكمال واجباتك الرياضية وإدارة أموالك والتخطيط وتحليل المعادلات عبر الرسم البياني وتخمين الجبر وعلم المثلثات وتعبيرات الرياضيات المعقدة.

ويوفر وضع المبرمج وظائف غنية ضرورية للبرمجة والهندسة. ويمكنك رسم معادلة واحدة أو أكثر في وضع الرسم البياني ومن ثم تحليل الرسم البياني للمساعدة في تحديد ميزات الرسم البياني الرئيسية. بالإضافة إلى إمكانية التحويل بين أكثر من 100 وحدة وعملات مختلفة.

ويمكن لمختبري النظام التشغيلي الآن تجربة مكالمات الصوت أو الفيديو الفردية والجماعية في مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams. ويمكنك أيضًا مشاركة شاشتك، مثلما تفعل في تطبيق مايكروسوفت تيمز العادي.

يذكر أن هذه ليست التطبيقات الوحيدة التي يتم تحديثها لنظام التشغيل. وتشير تدوينة غروشوكي إلى المزيد في الوقت الذي تتطلع فيه مايكروسوفت إلى إنهاء النظام الجديد في الوقت المناسب لإصداره المحتمل في شهر أكتوبر.

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