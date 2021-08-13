Skysphere .. سيارة مفاهيمية ذاتية القيادة من أودي

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة أودي تفاصيل عن سيارة مفاهيمية جديدة هذا الأسبوع تسمى Skysphere، وهي سيارة ذاتية القيادة يمكنها تغيير شكلها بلمسة زر واحدة.

وبالرغم من كونها مجرد مفهوم حتى الآن. ولكن تعطينا لمحة عن مستقبل تصميم وهندسة الشركة. وتتمثل الميزة الرئيسية لسيارة Skysphere في أن لديها وضعين للقيادة – Grand Touring و Sports.

ويتمثل الاختلاف في مفهوم أودي بأن السيارة بأكملها تغير شكلها بشكل كبير للغاية. وفكرت الشركة الألمانية في كيفية صنع سيارة تعمل كسيارة سياحية كبيرة أو كسيارة رياضية. ولكن دون الحاجة إلى المساومة بين الاثنين.

وتمكن مفهوم Skysphere من الجمع بين نقاط القوة لكلا النوعين من السيارات من خلال وجود قاعدة عجلات قابلة للتعديل.

وفي وضع Grand Touring، يبلغ طول السيارة 201 إنش (5.19 متر)، بينما في الوضع الرياضي، تتقلص بنحو 10 إنشات (250 ميليمتر).

ولا تتوقف التغييرات عند هذا الحد. إذ تعود عجلة القيادة والدواسات ومقبض ناقل الحركة إلى تجويف ضمن لوحة القيادة في وضع Grand Touring. وذلك من أجل توفير تجربة قيادة مستقلة من المستوى الرابع.

ويهدف هذا إلى أن يكون وضعًا يمكن للسائق والراكب من خلاله استيعاب ما يحيط بهم دون الحاجة إلى التركيز على الطريق.

ويتحول التصميم الداخلي إلى إعداد أكثر تركيزًا على السائق في الوضع الرياضي، مما يؤدي إلى تقريب مقعد السائق وشاشة لوحة العدادات من السائق لتوفير تجربة قيادة أكثر اتصالاً.

حتى أن هناك صندوق قفازات صغير فوق عجلة القيادة، بحجم كبير بما يكفي ليناسب قفازات القيادة. واستلهمت الشركة من Horch 853 Roadster الكلاسيكية في تصميم مفهوم Skysphere.

وتجد داخل السيارة المصابيح النهارية المطبوعة الثلاثية الأبعاد والمصابيح الخلفية. ويتم استبدال مرايا الرؤية الجانبية بالكاميرات.

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Skysphere .. سيارة ذاتية القيادة من أودي

تتميز شبكة السيارة بإضاءة متغيرة تتغير بناءً على وضع القيادة، التي يمكن أن تتطور إلى طريقة مفيدة للإشارة إلى السائقين الآخرين بأن السيارة تقود بنفسها.

وتعمل السيارة ببطارية بقوة 80 كيلو واط يصل مداها إلى 310 أميال (500 كيلومتر). وتوجد هذه البطارية خلف مقعد السائق والراكب.

وتأتي هذه السيارة بدفع خلفي، وهو أمر نادر بين السيارات الكهربائية. وتعمل بمحرك 623 حصان (465 كيلو واط) بين العجلات الخلفية الذي يمكنه دفع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أربع ثوان.

ويساعد وزن البطارية في تحقيق قوة جر للإطارات الخلفية التي يبلغ عرضها 285 ميليمتر، والتي من المفترض أن تنتج إحساسًا ثابتًا بالتسارع.

واستخدمت أودي طريقة جديدة لتصميم Skysphere في الواقع الافتراضي. وكان الدافع وراء ذلك جزئيًا هو جائحة فيروس كورونا، مما أجبر المصممين على العمل من المنزل.

وتصر الشركة على أن مفهوم Skysphere – ومفاهيم Grand Sphere و Urban Sphere القادمة التي تظهر لأول مرة في الأشهر المقبلة – تهدف إلى تحديد مستقبل أودي. إذ كلها مصممة لتكون مركبات مستقلة من المستوى 4 مع دواسات وعجلات توجيه قابلة للتخزين.

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