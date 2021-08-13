شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركزى الروسى يحدد موقفه من عملة "البيتكوين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب الأول لرئيس البنك المركزى الروسى سيرغي شفيتسوف، من المخاطر التى يتعرض لها المواطنون عند شراء أو الاستثمار فى عملة "البيتكوين".

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية ، قال خلال مقابلة صحفية وصف المسؤول الروسى الاستثمار فى العملة الرقمية "بالمأساة الكبيرة"، وقال: "عندما نشاهد المواطنين يستثمرون فى أدوات بديلة، التى نسميها هرم ماليا (مخطط للنصب والاحتيال) مثل البيتكوين دون تقييم المخاطر فهذا يعد مأساة كبيرة".

وأشار إلى حقيقة أن الكثيرين ليسوا على دراية بأساسيات سوق رأس المال وطمعا "بالربحية المجنونة" يستثمرون فى العملات المشفرة.

وحذرت العديد من البنوك المركزية فى العالم والخبراء من الاستثمار فى العملات الرقمية، كونها لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية.