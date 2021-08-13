شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز" يعيدون 258 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة لشبكة Poly Network والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Elliptic لتحليلات blockchain إن قراصنة أعادوا 258 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة إلى شبكة Poly Network.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية ، بينت الشركة أن "الهاكرز" كانوا قد سرقوا ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من منصة العملات المشفرة.

وقد استغل القراصنة ثغرة أمنية فى Poly Network التى كشفت عن الهجوم وطلبت إجراء اتصال مع المتسللين، وحثتهم على "إعادة الأصول المخترقة".

وفى تحول غريب للأحداث، بدأ القراصنة باعادة بعض الأموال التى سرقوها، وأرسلوا رسالة إلى شبكة Poly Network يقولون فيها إنهم "مستعدون لإعادة" الأموال