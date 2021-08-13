شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تعدين العملات الرقمية؟ كيف يحدث وما هى تكلفته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تعدين البيتكوين هو العملية التى يتم من خلالها إدخال عملات البيتكوين الجديدة فى التداول، ولكنه أيضًا عنصر حاسم فى صيانة وتطوير دفتر blockchain، حيث يتم إجراؤها باستخدام أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية تحل مشاكل حسابية معقدة للغاية.

تعدين العملات الرقمية:

ويعد تعدين العملات المشفرة عملية شاقة ومكلفة ومجزية بشكل متقطع، ومع ذلك، فإن التعدين له جاذبية مغناطيسية للعديد من المستثمرين المهتمين بالعملات المشفرة نظرًا لحقيقة أن المعدنين يكافئون على عملهم باستخدام الرموز المشفرة.

وقد يكون السبب فى ذلك هو أن رجال الأعمال ينظرون إلى التعدين على أنه أموال من السماء، مثل المنقبين عن الذهب فى كاليفورنيا فى عام 1849، وإذا كنت تميل إلى التكنولوجيا، فلماذا لا تفعل ذلك؟

ومع ذلك، قبل أن تستثمر الوقت والمعدات، لكن قبل التفكير فى ذلك، قد تحتاج إلى قراءة السطور التالية، لمعرفة ما إذا كان التعدين مناسبًا لك، وسنركز بشكل أساسى على Bitcoin باعتبارها العملة الرقمية الأكثر انتشارا.

الحصول على البيتكوين:

فى البداية يمكن شراء العملات المشفرة باستخدام العملات الورقية؛ ويمكن تداولها فى بورصة مثل Bitstamp باستخدام تشفير آخر؛ كما يمكن حتى كسبها عن طريق التسوق أو نشر منشورات المدونة على الأنظمة الأساسية التى تدفع للمستخدمين بالعملات المشفرة أو حتى إعداد حسابات تشفير تجنى فوائد.

وتعتبر مكافأة Bitcoin التى يتلقاها المعدنون حافزًا يحفز الناس على المساعدة فى الغرض الأساسى من التعدين: إضفاء الشرعية على معاملات Bitcoin ومراقبتها، وضمان صحتها، نظرًا لأن هذه المسؤوليات منتشرة بين العديد من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، فإن Bitcoin هى عملة مشفرة "لامركزية"، أو عملة لا تعتمد على أى سلطة مركزية مثل البنك المركزي أو الحكومة للإشراف على تنظيمها.

كيفية تعدين البيتكوين:

يتقاضى القائمين على تعدين البيتكوين مكافئتهم مقابل عملهم كمدققين، إنهم يقومون بعمل التحقق من شرعية معاملات البيتكوين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحفاظ على صدق مستخدمى Bitcoin وقد صممها مؤسس Bitcoin، ساتوشى ناكاموتو، ومن خلال التحقق من المعاملات، يساعد عمال التعدين فى منع "مشكلة الإنفاق المزدوج".

حيث أن الإنفاق المزدوج هو سيناريو ينفق فيه مالك البيتكوين بشكل غير قانونى نفس البيتكوين مرتين، مع العملة المادية، هذه ليست مشكلة: بمجرد أن تسلم شخصًا ما فاتورة بقيمة 20 دولارًا لشراء شيء ما، لم تعد تمتلكها، لكن مع العملة الرقمية "هناك خطر يتمثل فى أن المالك يمكنه عمل نسخة من الرمز الرقمى وإرساله إلى تاجر أو طرف آخر مع الاحتفاظ بالأصل".

وما يفعله عامل تعدين البيتكوين مشابه لذلك - يقومون بفحص المعاملات للتأكد من أن المستخدمين لم يحاولوا بشكل غير قانونى إنفاق نفس البيتكوين مرتين.

التعدين وتداول البيتكوين

بالإضافة إلى دعم نظام Bitcoin البيئي، فإن التعدين يخدم غرضًا حيويًا آخر: إنه الطريقة الوحيدة لإطلاق عملة رقمية جديدة للتداول، وبعبارة أخرى، فإن القائمين على التعدين هم فى الأساس عملة "سك"، على سبيل المثال، اعتبارًا من نوفمبر 2020، كان هناك حوالي 18.5 مليون بيتكوين قيد التداول.

بصرف النظر عن العملات المعدنية التى تم سكها عبر كتلة التكوين (الكتلة الأولى، التى أنشأها المؤسس ساتوشى ناكاموتو)، ظهرت كل واحدة من عملات البيتكوين هذه بسبب القائمين على التعدين، وفى حالة عدم وجود القائمين على التعدين، ستظل Bitcoin كشبكة موجودة وقابلة للاستخدام، ولكن لن يكون هناك أى عملات بيتكوين إضافية، وسيأتي فى النهاية وقت ينتهي فيه تعدين البيتكوين؛ وفقًا لبروتوكول Bitcoin، سيتم تحديد العدد الإجمالي لعملة البيتكوين بـ 21 مليون.

ومع ذلك، نظرًا لانخفاض معدل Bitcoin "المستخرج" بمرور الوقت، فلن يتم تداول عملة البيتكوين النهائية حتى حوالي عام 2140، وهذا لا يعنى أنه سيتم إيقاف التحقق من المعاملات، حيث سيستمر القائمين على التعدين فى التحقق من المعاملات وسيتم دفع رسوم مقابل القيام بذلك من أجل الحفاظ على سلامة شبكة Bitcoin.

كم يكسب القائمين على التعدين

يتم تخفيض مكافآت تعدين البيتكوين بمقدار النصف كل أربع سنوات، فعندما تم تعدين البيتكوين لأول مرة فى عام 2009، فإن تعدين كتلة واحدة سيكسبك 50 بيتكوين، وفى عام 2012، تم خفض هذا إلى النصف إلى 25 BTC، ثم بحلول عام 2016، انخفض هذا إلى النصف مرة أخرى إلى 12.5 BTC، وفى 11 مايو 2020، انخفضت المكافأة إلى النصف مرة أخرى إلى 6.25 بيتكوين، وفى نوفمبر من عام 2020، كان سعر البيتكوين حوالى 17،900 دولار لكل بيتكوين، مما يعنى أنك ستكسب 111،875 دولارًا (6.25 × 17،900) لإكمال الكتلة .3 ليس حافزًا سيئًا لحل مشكلة التجزئة المعقدة المفصلة أعلاه، قد يبدو.

ما الذي أحتاجه لتعدين البيتكوين؟

على الرغم من أن الأفراد فى وقت مبكر من تاريخ Bitcoin قد يكونون قادرين على التنافس على الكتل باستخدام جهاز كمبيوتر منزلي عادي، لم يعد هذا هو الحال، والسبب فى ذلك هو أن صعوبة تعدين البيتكوين تتغير بمرور الوقت.

ومن أجل ضمان الأداء السلس لـ blockchain وقدرته على معالجة المعاملات والتحقق منها، تهدف شبكة Bitcoin إلى إنتاج كتلة واحدة كل 10 دقائق أو نحو ذلك، ومع ذلك، إذا كان هناك مليون منصة تعدين تتنافس على حل مشكلة التجزئة، فمن المحتمل أن تصل إلى حل أسرع من سيناريو تعمل فيه 10 منصات تعدين على نفس المشكلة، لهذا السبب، تم تصميم Bitcoin لتقييم وتعديل صعوبة التعدين كل 2016 كتلة، أو كل أسبوعين تقريبًا.

وعندما يكون هناك المزيد من قوة الحوسبة التى تعمل بشكل جماعى للتعدين من أجل عملات البيتكوين، يزداد مستوى صعوبة التعدين من أجل الحفاظ على إنتاج الكتل عند معدل ثابت، وتعنى قوة الحوسبة الأقل انخفاض مستوى الصعوبة، وللتعرف على مقدار قوة الحوسبة، عندما تم إطلاق Bitcoin فى عام 2009، كان مستوى الصعوبة الأولى واحدًا، اعتبارًا من نوفمبر 2019، تجاوز الرقم 13 تريليون.

وكل هذا يعنى أنه من أجل التعدين بشكل تنافسي، يجب على المعدنين الآن الاستثمار فى معدات كمبيوتر قوية مثل GPU (وحدة معالجة الرسومات) أو، بشكل أكثر واقعية، دائرة متكاملة خاصة بالتطبيقات والتى يمكن أن تتراوح قيمتها من 500 دولار إلى عشرات الآلاف.

ويشترى بعض القائمين على التعدين - وخاصة عمال مناجم Ethereum - بطاقات رسومات فردية (GPUs) كطريقة منخفضة التكلفة لتجميع عمليات التعدين معًا.