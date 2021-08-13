شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جديدة من واتس اب لنقل المحادثات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق "واتساب" للتواصل الفورى حاليا خدمة جديدة ستساعد الأشخاص الذين يغيرون هواتفهم بين حين وآخر.

وذكر موقع "the verege "، أنه سيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما فى ذلك الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات، عندما يغيرون هواتفهم من نظام "آى أو أس" إلى "أندرويد".

ولفترة طويلة ترددت شائعات أن "واتساب" ستطلق هذه الخدمة.

وذكر موقع سكاى نيوز عربية ، ستغطي هذه الخدمة في المرحلة الأولى، التي ستتم خلال الأسابيع المقبلة، نقل السجلات من هواتف "آي أو أس" إلى هواتف "سامسونغ" الجديدة من طرازي "Z Flip 3" وZ Fold 3".

وفى المرحلة الثانية، ستغطي الخدمة عمليات النقل بين هواتف النظامين، لكن من غير الواضح متى ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الهواتف.

كما تعالج الخدمة جانبا محبطا فى "واتساب"، إذ لم يكن فى الماضى متاحا نقل سجلات المحادثات بين هواتف مختلفة في نظام التشغيل.

وفى العادة، كان المستخدمون يخزنون النسخة الاحتياطية في برنامج "آي كلاود" الخاصة بنظام "آي أو أس"، بينما يخزن مستخدمو هواتف "سامسونج" مثلا النسخة الاحتياطية في برنامج "غوغل درايف" الخاصة بأجهزة "أندرويد"، ولذلك، كان من الممكن فقط نقل محادثاتك بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.