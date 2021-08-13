شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أسماك السردين والرنجة معرضة للانقراض بسبب التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن الأسماك مثل السردين والرنجة وسردين البلشارد، ستواجه خطر الانقراض بسبب تغير المناخ، وأكدت الدراسة التى نشرت فى دورية "نيتشر كلايميت تشانج"، بالتعاون بين جامعة ريدينج في المملكة المتحدة، ومركز الدراسات المتقدمة في المناطق القاحلة بتشيلي، أن المياه الدافئة بسبب تغير المناخ، ستودئ إلى زيادة الضغط على بقاء الأسماك، وستقلل من حجمها، وبالتالي تؤثر على قدرتها في الانتقال إلى بيئات أكثر ملاءمة.

وأشارت الدراسة الجديدة، إلى أن تغير المناخ سيجعل العديد من الأنواع أقل قدرة على التطور للتعامل مع درجات الحرارة الأكثر دفئاً، مما يزيد من خطر موتها، وفقا لموقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وتميل الأسماك إلى التحرك بشكل أقل مع ارتفاع درجة الحرارة، بسبب الحاجة إلى زيادة التمثيل الغذائي وبالتالي الحاجة إلى المزيد من الأكسجين للحفاظ على وظائف الجسم، وسيؤثر هذا على أنواع الأسماك لأن الأسماك الكبيرة قادرة على السفر لمسافات أطول بسبب وجود احتياطى أكبر لديها من الطاقة، في حين أن الأسماك الصغيرة أقل قدرة على البحث عن بيئات جديدة ذات ظروف مواتية مع تغير المناخ.

ومن جهته قال الدكتور كريس فينديتي، عالم الأحياء التطورية في جامعة ريدينج، والمؤلف المشارك بالدراسة إن المياه الدافئة هي ضربة مزدوجة للأسماك، لأنها لا تتسبب فقط في تطورها إلى حجم أصغر، ويزيد من خطر موتها.