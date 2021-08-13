شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع هجمات برامج الفدية بنسبة 64٪ فى العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هناك زيادة بنسبة 64 فى المائة فى هجمات برامج الفدية بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، حيث قامت Barracuda، وهى موفر حلول الأمان التى تدعم السحابة، فى أحدث إصدار لها من Threat Spotlight، بتحليل 121 حادثة من برامج الفدية بين أغسطس 2020 ويوليو 2021.

ووجدوا أن العديد من الهجمات يقودها عدد قليل من عصابات برامج الفدية البارزة، وقد استحوذت عصابة Ransomware Revil على 19 فى المائة من الهجمات بينما تسببت سلالة برامج الفدية الجديدة DarkSide فى 8 فى المائة من الهجمات.

ويخترق مجرمو برامج الفدية أسس الاقتصاد الرقمى فى جميع أنحاء العالم، من بائعى البرامج الموثوق بهم إلى موفرى خدمات تكنولوجيا المعلومات، فيما شكلت الهجمات على الشركات، مثل البنية التحتية والسفر والخدمات المالية وغيرها من الشركات، 57 فى المائة من جميع هجمات الفدية بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، ارتفاعًا من 18 فى المائة فقط فى دراسة شبكة باراكودا لعام 2020.

وتمثل الشركات المرتبطة بالبنية التحتية 10 فى المائة من جميع الهجمات، وفى الواقع، تتطور هجمات برامج الفدية بسرعة إلى هجمات سلسلة توريد البرامج، والتى تصل إلى المزيد من الشركات فى محاولة واحدة، وأثناء تحليل اتجاهات دفع الفدية فى السنوات الماضية، يشهد باحثو باراكودا أيضًا ارتفاعًا كبيرًا فى المبلغ. متوسط ​​الفدية المطلوبة لكل حادث هو أكثر من 10 مليون دولار.

بينما 18 فى المائة فقط من الحوادث تطلب فدية أقل من 10 ملايين دولار، و 30 فى المائة من الحوادث تطلب فدية أكثر من 30 مليون دولار، ومع ذلك، كانت هناك حالات متعددة لضحايا خفضوا فيها دفع الفدية من خلال نشر تكتيكات التفاوض.

وتفاوضت JBS على دفع فدية بقيمة 22.5 مليون دولار إلى 11 مليون دولار، وتفاوضت شركة Brenntag، الموزعة للمواد الكيميائية فى ألمانيا، على طلب فدية بقيمة 7.5 مليون دولار لتصل إلى 4.4 مليون دولار، حسبما ذكر التقرير.