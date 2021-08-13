كيف نحمي هواتفنا الذكية من ارتفاع درجة حرارتها؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - يتعامل بعض المستخدمين مع ارتفاع درجة حرارة هواتفهم بطرق غير مناسبة قد تسبب في تلف دائم للهاتف.

لذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على حماية الهواتف الذكية من إرتفاع درجات الحرارة.

تجنب استخدام الهواتف الذكية كثيرًا في الأماكن الحارة

بينما تبدو هذه النصيحة منطقية بعض الشيء ولا تحتاج للذكر، إلا أن بعض المستخدمين يهملونها كثيرًا.

ويعتبر استخدام الهاتف في ضوء الشمس الحار مباشرةً أو تركه عرض للشمس لفترات طويلة أحد أهم الأسباب في ارتفاع درجة حرارته وربما تلفها.

وذلك لأن الحرارة تنتقل بالتلامس بشكل سريع، لذلك إن تركت هاتفك ملامسًا لسطح ساخن لفترات طويلة أو عرضة لأشعة الشمس مباشرةً، فإن درجة حرارة الهاتف ترتفع بسرعة وبشكل كبير.

ويجب عليك أن تستخدم هاتفك في مكان ذو تهوية جيدة ومناسبة وألا تتركه في الأماكن المغلقة أو الحارة كثيرًا.

ويمكنك أن تتجنب استخدام الهاتف بكثرة في أشعة الشمس المباشرة والأجواء الحارة.

ويعني هذا أن تتجنب استخدام كاميرا الهاتف أو مستشعر GPS أو إتصال الإنترنت اللاسلكي، حيث تتسبب كل هذه الأمور في رفع درجة حرارته ووضع حمل إضافي عليه.

يجب ألا تستخدم الهاتف أثناء شحنه

يقوم البعض باستخدام الهواتف أثناء شحنها، وبينما يكون هذا أمرًا مقبولًا في الشتاء إلا أنه يصبح كارثيًا في شهور الصيف.

وذلك لأن عملية شحن الهاتف تتسبب في رفع درجة حرارته نتيجة لإنتقال الشحنة الكهربائية من منفذ الجدار إلى الهاتف.

وعندما تستخدمه فإنك تضعه تحت حمل ومجهود إضافي قد يتسبب في تلف دائم في الدوائر الكهربائية.

كما يمكن أن يتسبب في إنفجارات وحروق للمستخدم، وذلك ما حدث مع جميع الشركات وأغلب الهواتف الذكية.

وإذا كنت ترغب في استخدام الهاتف أثناء شحنه، فيجب عليك تجنب استخدام الشواحن السريعة حيث ترفع درجة حرارة الهاتف أكثر.

لا تحاول خفض درجة حرارته بشكل سريع

تجد بعض النصائح المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنصح المستخدمين بوضع الهاتف في الثلاجة أو المياه لتبريده.

ولكن تسبب هذه الطريقة في ضرر دائم في الدوائر الكهربائية حتى إن كان الهاتف مقاومًا للماء.

وذلك لأن عملية التبريد السريع وخروج الحرارة من جسم الهاتف بشكل سريع يتسببان في ضرر دائم لمصادر تخزين هذه الحرارة مثل جسم الجهاز وبطاريته.

وقد تجد جسد الهاتف تكسر إن كان من الزجاج أو تجد البطارية تنتفخ بشكل كبير نتيجة التبريد السريع.