علوم وتكنولوجيا

علماء صينيون يقترحون علاجاً جديداً للصلع.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الصلع

يولي الطب الصيني اهتماماً كبيراً في علاج الصلع. ومنذ مئات السنين يستخدم الوخز بالإبر مع الأعشاب الصينية لمشاكل تساقط الشعر وعدم التوازن في فروة الرأس.

في هذا المجال، اقترح علماء صينيون علاجاً جديداً للصلع يتمثل باستخدام لصاقة قابلة للذوبان مع إبر مجهرية تنقل جسيمات نانوية من أكسيد السيريوم إلى عمق الجلد.

وأكد الباحثون، لمجلة “ACS Nano”، نجاح تجربتهم على الفئران بوضع لصاقة بإبر مجهرية من حمض الهيلوارونيك (مادة تتواجد بشكل طبيعي في مناطق مختلفة من الجسم) واستخدامها مرتين يوميا.

واستغرق نمو الشعر بالكامل بحسب العلماء 28 يوما، وبدأت النتائج تظهر في الأسبوع الثاني، حيث عادت البصيلات إلى النمو.

وسيقوم العلماء باختبار تجربتهم الناجحة على البشر ولكن بجرعات أعلى من تلك المجربة على الفئران.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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