لليوم الثاني.. انخفاض أسعار النفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة إذ أجبر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

ونزل خام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 70.73 دولارا للبرميل، بعد أن هبط 13 سنتا في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأميركي 65 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 68.44 دولارا للبرميل، بعد أن هبط 0.2 في المئة. ولم يطرأ تغيير يُذكر تقريبا على الخامين القياسيين هذا الأسبوع.