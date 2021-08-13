شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل تصفح الإنترنت عبر وضع private على "كروم" أكثر أمانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر وضع التصفح Incognito mode مخصص للتصفح الخفي، لذلك عندما يتصفح المستخدم فى هذا الوضع، لا يُفترض أن يرى الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون الجهاز صفحات الويب هذه فى السجل، ولكن فى حالة عدم إغلاق علامات التبويب، لا يزال بإمكان أى شخص رؤيتها بمجرد محاولة فتح علامة تبويب جديدة فى وضع التصفح المتخفي، متغلبًا على الغرض من الميزة.

وقد طرح Google Chrome دعمًا لقفل علامات تبويب التصفح المتخفى لمستخدمى أيفون و iPad فى يونيو فى وقت سابق من هذا العام باستخدام Chrome 92 لنظام التشغيل iOS، ومع ذلك، فإن هذا الدعم لم يأت بعد لمستخدمى أيفون حتى الآن حيث يبدو أنه تحديث من جانب الخادم، الآن، تم رصد عملاق البحث على الإنترنت وهو يفعل الشيء نفسه لمستخدمى أندرويد أيضًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن ChromeStory، تم رصد آثار إضافة قفل على علامات تبويب التصفح المتخفى فى Chrome Canary 94، وتمامًا كما هو الحال مع مستخدمى أيفون، سيتمكن مستخدمو أندرويد قريبًا من إضافة أقفال مماثلة لعلامات تبويب التصفح المتخفى أيضًا، ولفتحه، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الاستفادة من رقم التعريف الشخصى أو المسح البيومتري.

وتم رصد الميزة فى Chrome: العلامات الموجودة ضمن "تمكين إعادة مصادقة الجهاز للتصفح المتخفي"، ولا يمكن تمكينها الآن، ولكن نظرًا لأن الميزة متاحة بالفعل لمستخدمى iOS لتطبيق Chrome، فقد كان من المتوقع أيضًا الحصول على نفس الدعم لمستخدمى أندرويد.

متى يتوقع مستخدمو أندرويد دعم القفل فى علامات تبويب التصفح المتخفي؟

لا توجد أى كلمة من الشركة حول هذا الأمر حتى الآن ورؤية تقدم الميزة على iOS و iPadOS، فقد يمر بعض الوقت قبل مستخدمى أندرويد.

كيف سيعمل قفل الدعم فى علامات تبويب التصفح المتخفي؟

نتوقع أن تعمل الميزة بنفس الطريقة على Chrome لنظام أندرويد حيث تم رصدها للعمل مع iOS. بمجرد تشغيل الميزة، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التحكم فيها من خلال الإعدادات> الخصوصية> قفل علامات تبويب التصفح المتخفى عند إغلاق Chrome.