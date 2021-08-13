شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ساهمت الرموز الرقمية للمعجبين فى فتح إيرادات جديدة للفرق الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار العالم فى التحول الرقمى واعتماد القطاعات والصناعات المختلفة بشكل أكبر على التكنولوجيا، بدأ النظر إلى الجيل التالى من التكنولوجيا الرقمية، ففى عالم الرياضة ظهرت الرقمنة بشكل مباشر مع ظهور الرياضة الإلكترونية ونموها السريع، وحتى الرياضات التقليدية أصبحت منتشرة بشكل أكبر على الإنترنت.

وأصبحت تقنية Blockchain كلمة رنانة تتردد فى العديد من الشركات والمؤسسات، حيث تتدفق إمكانات التكنولوجيا إلى الساحة الرياضية من خلال توزيع تذاكر كرة القدم على blockchain ، وتوفر التذاكر لـ Bitcoin ، وجميع الرموز المميزة لمشجعي blockchain ، كل الفرص القابلة للتطبيق للفرق.

وتسمح القدرة على الاستفادة من التقنيات الرقمية والجديدة للفرق الرياضية والشركات المصاحبة لها بالمشاركة وتحقيق الدخل من قاعدة المعجبين بشكل أكبر.

وتدرك الفرق الرياضية أيضًا أن الحاجة إلى تدفقات الإيرادات الثانوية أكثر من أى وقت مضى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال رقمنة تجربة المعجبين والمشاركة، نظرًا لأن العالم أصبح أكثر رقمية، لذلك يبحث المستهلكون أيضًا عن المزيد من الحلول الرقمية، ولا يختلف عشاق الرياضة وفقا لما نقله موقع Protokol.

و van tokensمن Blockchain هى واحدة من هذه الموجات التى تجتاح عالم الرياضة، وبدأوا بالفعل فى اكتساب قوة جذب فى بعض أكبر الفرق الرياضية فى العالم ؛ تعد UFC و FC Barcelona و Juventus و PSG مجرد أمثلة قليلة على الفرق والمؤسسات الكبرى التى تجنى بالفعل فوائد الرموز المميزة لمشجعي blockchain.

ما هى رموز المعجبين؟

مصطلح "رمز المعجبين" توضيحي تمامًا لأنه يشير إلى رمز مميز ، والذي يمكن أن يمثل القيمة والملكية، والذى يمتلكه أحد مشجعى فريق رياضى معين ويكسب منه قيمة، فهناك مجموعة واسعة من الاستخدامات والفوائد.

هذه الرموز هي أصول رقمية محدودة يمكن شراؤها أو بيعها أو تبادلها من قبل المعجبين لإنشاء اقتصاد قائم على الفريق، يمكنهم أيضًا العمل كعملة ويمكن استبدالها بالسلع أو المقتنيات أو التفاعلات الحصرية.

إيجاد الحل الصحيح

أحد الانتقادات الموجهة لفضاء blockchain هو أنه لا يزال ناشئًا وجديدًا للغاية بالنسبة للشركات الكبرى ، وحتى الفرق الرياضية ، بحيث لا يمكن متابعتها بنشاط حتى الآن. لكن هذا السرد آخذ في التضاؤل. ففي الواقع يتغير الأمر مع مطالبة الفرق الرياضية بإنشاء رمز مميز للمشجع من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة واكتساب ميزة تنافسية.

تعد Blockchain أداة تجارية قوية ، ويتم إطلاق إمكاناتها بالفعل من قبل بعض الفرق الرائدة في العالم. وحققت برشلونة بإيراداتها البالغة 959.3 مليون دولار من 2018-2019 ، إطلاقًا ناجحًا لـ1.3 مليون دولار من Fan Token.

والطلب على هذه الرموز مرتفع كما أن الحلول المعروضة من مقدمي الخدمة على مستوى احترافي للغاية، وإمكانات الفرق هائلة حيث يمكن لمقدمي الخدمة أن يفعلوا الكثير باستخدام تقنية blockchain .

وأعلن نادى باريس سان جيرمان فى وقت سابق، التعاقد مع ليونيل ميسى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، والذى استمر لمدة 21 عاما.

وأبرزت وكالة "رويترز" العالمية، تصريحات مصدر مقرب من الصفقة التي حولت ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث أكد أن عقد ميسي مع النادي الفرنسي يتضمن حصول اللاعب الأرجنتيني على جزء من مستحقاته بطريقة العملات الإلكترونية "فان توكينز".

وذكرت تقارير صحفية بأن جزءا من قيمة تعاقد سان جيرمان مع ميسي ستقدم للنادي الفرنسي من خلال موقع "Socios.com"، وهو أحد المواقع التي تتعامل في العملات الإلكترونية.

ولم يكشف التقرير ما هي نسبة تمويل العملة الإلكترونية لصفقة تعاقد سان جيرمان مع ميسي، إلا أنه أوضح بأن النادي تلقى عدداً كبيراً من العملات المشفرة من قبل جماهيره دون الكشف عن إجمالي الحزمة المالية.

وتسمح عملات المشجعين المشفرة لحامليها بالتصويت على قرارات للنادي، لكنها تكون في الأغلب قرارات بسيطة، وذلك مقابل تزويد النادي بالأموال.

وبدأت هذه الظاهرة تنتشر في الموسم الجديد 2021-2022 في عدة أندية حول العالم منها مانشستر سيتي وميلان.

ويمكن تداول هذه العملة "فان توكين" مثل عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، في البورصة، وهو ما أكده النادي الباريسي نفسه حين قال: "حجم تداول هذه العملات كبير بعد ظهور تقارير عن انتقال ميسي إلى النادي".

وقال موقع "Socios.com": "الضجة التي أحاطت بالتعاقدات الأخيرة في نافذة الانتقالات الصيفية المزدحمة للنادي الفرنسي أدت إلى زيادة كبيرة في الاهتمام بعملة الفان توكين الإلكترونية الخاص بفريق باريس سان جيرمان، حيث تجاوزت أحجام التداول 1.2 مليار دولار في الأيام التي سبقت صفقة ميسي".