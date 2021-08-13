“فيسبوك” تؤجل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 2022

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “فيسبوك” أنها قررت تأجيل خططها لعودة الموظفين إلى المكاتب في الولايات المتحدة حتى يناير 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت هذا القرار بسبب المخاوف من انتشار متحور “دلتا” من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستحدد موعد عودة الموظفين إلى المكاتب بناء على البيانات، وليس على المواعيد.

ولم تستبعد الشركة أن الموظفين في الخارج قد يواصلون العمل من منازلهم.

وفي وقت سابق كانت “فيسبوك” تخطط لعودة الموظفين إلى المكاتب في أكتوبر 2021.