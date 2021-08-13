شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير عمرك على TikTok إذا تم إدخاله بشكل غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد مئات الملايين من المستخدمين النشطين لمنصة TikTok تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية للقاصرين، على الرغم من أن التطبيق يستهدف تجربة للمستخدمين 13 وما فوق، وهو ما جعل TikTok شددت إعدادات الخصوصية الخاصة بها في عام 2021 من خلال جعل جميع الحسابات التي تقل أعمارهم عن 16 عامًا خاصة، مع إزالة القدرة على تغيير تاريخ ميلادك داخل التطبيق بمجرد تحديد عمرك.

ولكن ماذا إذا سجلت تاريخ ميلادك خطأ على TikTok وتريد تغيره؟ في هذه الحالة ستحتاج إلى الاتصال بفريق دعم العملاء في التطبيق، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى TikTok على [email protected] لطلب تغيير أو الاتصال بفريق دعم عملاء النظام الأساسي من خلال قسم دعم التطبيق، ونقدم لك التفاصيل لهذا الأمر وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق TikTok لأجهزة أندرويد أو أيفون.

2. اضغط على ملف التعريف في أسفل يمين الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليمنى.

4. سينقلك هذا إلى صفحة الإعدادات والخصوصية، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى قسم الدعم وتحت ذلك، اضغط فوق الإبلاغ عن مشكلة.

5. حدد الحساب والملف الشخصي.

6. اضغط على تحرير الملف الشخصي.

7. حدد أخرى.

8. بعد ذلك، اضغط على هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ اختيار.

9. سينقلك هذا إلى نموذج الملاحظات حيث يمكنك إدخال طلب نصي لتغيير تاريخ ميلاد غير دقيق في حسابك.

سيرسل ممثل دعم عملاء TikTok بريد إلكتروني إليك على العنوان المرتبط بحسابك، وفي هذه المراسلات، ستحتاج على الأرجح إلى تقديم شكل من أشكال الهوية الصادرة عن الحكومة لتأكيد هويتك وتاريخ ميلادك من أجل إجراء التغيير.