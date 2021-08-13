شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة الـ"فان توكينز" المشاركة فى صفقة انتقال ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي باريس سان جيرمان مؤخراً التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة ، وتضمن عقد ميسي مع النادي الفرنسي حصوله على جزء من مستحقاته بطريقة "فان توكينز" tokens Fan، حيث يمكن تداول هذه العملة "فان توكين" مثل عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في البورصة، ولكن ما هي هذه الطريقة المشفرة للعملات التي دخلت في صفقة اللاعب الارجنتينى.

وفقا لما ذكره موقع " sportspro"، تعد عروض الرموز المميزة للمشجعين (FTO) هي طريقة مبتكرة للأندية، كبيرة كانت أم صغيرة، لإنشاء واستدامة التفاعل مع المعجبين، حيث تجذب رموز المشجعين tokens Fan اهتمام بعض أكبر الأندية الأوروبية.

وتتشابه هذه الرموز مع العملات المعدنية، حيث تكون العملات عبارة رموز تبادل يُشار إليها غالبًا بالعملات المشفرة، مثل Bitcoin أو Litecoin، وهى أصول مشفرة، لا يدعمها بنك مركزي، ولكنها يمكن أن تعمل مثل المال وتطلق على تبادل القيمة، وتعمل أساسًا كبديل نقدي، ومع ذلك، فهي لا توفر أنواع الحقوق أو الوصول الذي توفره رموز المعجبين tokens Fan، وقد يكون لرموز المعجبين قيمة قابلة للتداول، ولكن لا يُنظر إليها على أنها مشابهة للمال بنفس طريقة العملات المعدنية.

وتعد رموز المعجبين، والتي يشار إليها أيضًا باسم الرموز المميزة للمرافق، هي أصول مشفرة يمكن للمعجبين استبدالها للوصول إلى منتج أو خدمة معينة، مثل تذاكر كرة القدم وتجارب الشخصيات المهمة.

كما يمكن استخدامها بواسطة المُصدر لتنشيط وظائف معينة لمشروع معين، على سبيل المثال، من خلال منح حقوق التصويت لحاملي الرموز المميزة للمشجعين حول كيفية إدارة جوانب معينة لنادي كرة القدم.

ويمكن أيضًا استخدام الرموز المميزة للمشجعين لتمثيل الملكية القانونية أو المفيدة لحصة في شركة، مثل نادي كرة القدم نفسه، واعتمادًا على كيفية تنظيم هذه الرموز المميزة، يمكن أن ترقى إلى ما يُعرف باسم رمز الأمان.

ويكشف موقع Socios.com أن هذه العملات تمكن فرق كرة القدم من إنشاء اقتصاد جديد تمامًا يمكن تحقيق الدخل منها، مع بناء نظام بيئي جديد لمشاركة المعجبين.

وتوفر هذه المشاريع فرصة فريدة للجماهير للتفاعل مع نادي كرة القدم الخاص بهم من خلال التصويت على بعض قضايا النادي مثل جوائز رجل المباراة أو تصميم القميص، وأصبحت مؤخرا جزءا من صفقات انتقال اللاعبين العالميين مثل ميسى.

وتعد قواعد المعجبين في بعض الأندية أكبر من عدد سكان البلدان الصغيرة، حيث تمتد المجتمعات العالمية عبر جميع الحدود الدولية، وهي النظم البيئية المثالية لاحتضان طرق جديدة لقياس القيمة وتبادلها.