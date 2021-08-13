شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ضبط مؤقت الرسائل القابلة للاختفاء لجميع الدردشات فى تطبيق Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الرسائل المؤقتة الآن جزءًا أساسيًا من تطبيقات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp وSignal، هذا الأخير لديه الوظيفة لفترة من الوقت، ويتيح لك تعيين مؤقتات مختلفة للرسائل أيضًا.





إليك كيفية تمكين هذه الميزة:

افتح تطبيق Signal على جهاز iPhone أو Android.

توجه إلى الإعدادات من خلال النقر على أيقونة ملفك الشخصي.

اضغط على قسم الخصوصية.

توجه إلى قسم الرسائل المختفية، واضغط على قسم "المؤقت الافتراضي للمحادثات الجديدة" لتشغيل الميزة.

يمكنك تحديد أحد الأوقات المحددة مسبقًا، أو ضبط المؤقت المخصص الخاص بك.

بمجرد ضبط المؤقت ستختفي جميع محادثاتك الجديدة بعد وقت محدد.

لا داعي للقلق بشأن النسخ الاحتياطية أو حذف الدردشات بشكل فردي.