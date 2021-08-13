شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد صفقة ميسى.. اعرف ايه الفرق بين الـ"فان توكينز" والعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مصطلح رموز "فان توكينز" بشكل تبادلي مع العملات المشفرة في عالم العملات الافتراضية، لكن هذه المصطلحات تختلف عن بعضها البعض، فإن العملة المشفرة هي عملة قياسية تُستخدم لإجراء المدفوعات أو تلقيها على blockchain، وأكثر العملات المشفرة شيوعًا هي Bitcoin ولكن التوكين يرتبط أكثر بالرموز المميزة، وهنا نقدم لك الفرق بينهم بعد أن شاركت الـ"فان توكينز" في صفقة ميسى مع نادى باريس سان جيرمان.

وفقا لما ذكره موقع "investopedia"، فإن الرموز المشفرة "التوكين" هو رمز مميز للعملة الافتراضية أو فئة من العملات المشفرة، إنه يمثل أصلًا أو أداة قابلة للتداول موجودة في blockchain الخاص به، ويسمح لحامله باستخدامه لأغراض الاستثمار أو الأغراض الاقتصادية.

ويمكن استخدام الرموز المشفرة لتمثيل حصة المستثمر في الشركة، أو في حالة الفان توكينز تكون الحصة في النادى، أو يمكن استخدامها لغرض اقتصادي، تمامًا مثل العطاء القانوني.

هذا يعني أنه يمكن لمالكي الرموز استخدامها لإجراء عمليات شراء أو يمكنهم تداول الرموز تمامًا مثل الأوراق المالية الأخرى لتحقيق ربح.

فيما تعد البيتكوين عملة مشفرة تحتوي على عملات افتراضية يمكن استخدامها للتداول أو الشراء، فتسمح العملات المشفرة للأفراد بإجراء مدفوعات باستخدام عملتهم الرقمية، فيما يمكن للأشخاص استخدام الرموز المشفرة لعدة أسباب أخرى، حيث يمكنهم استخدامها للتداول والاحتفاظ بالقيمة وتخزينها، وبالطبع لاستخدامها كشكل من أشكال العملة.

على سبيل المثال في حالة الـ"فان توكينز"، يمكن لممتلكى رموز المشجعين استبدالها للوصول إلى منتج أو خدمة معينة، مثل تذاكر كرة القدم وتجارب الشخصيات المهمة، كما يمكن استخدامها بواسطة المُصدر لتنشيط وظائف معينة لمشروع معين، على سبيل المثال، من خلال منح حقوق التصويت لحاملي الرموز المميزة للمشجعين حول كيفية إدارة جوانب معينة لنادي كرة القدم.