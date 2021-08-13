شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد صفقة ميسى.. اعرف ايه الفرق بين الـ"فان توكينز" والعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن استخدام الرموز المشفرة لتمثيل حصة المستثمر في الشركة، أو في حالة الفان توكينز تكون الحصة في النادى، أو يمكن استخدامها لغرض اقتصادي، تمامًا مثل العطاء القانوني.
هذا يعني أنه يمكن لمالكي الرموز استخدامها لإجراء عمليات شراء أو يمكنهم تداول الرموز تمامًا مثل الأوراق المالية الأخرى لتحقيق ربح.
فيما تعد البيتكوين عملة مشفرة تحتوي على عملات افتراضية يمكن استخدامها للتداول أو الشراء، فتسمح العملات المشفرة للأفراد بإجراء مدفوعات باستخدام عملتهم الرقمية، فيما يمكن للأشخاص استخدام الرموز المشفرة لعدة أسباب أخرى، حيث يمكنهم استخدامها للتداول والاحتفاظ بالقيمة وتخزينها، وبالطبع لاستخدامها كشكل من أشكال العملة.
على سبيل المثال في حالة الـ"فان توكينز"، يمكن لممتلكى رموز المشجعين استبدالها للوصول إلى منتج أو خدمة معينة، مثل تذاكر كرة القدم وتجارب الشخصيات المهمة، كما يمكن استخدامها بواسطة المُصدر لتنشيط وظائف معينة لمشروع معين، على سبيل المثال، من خلال منح حقوق التصويت لحاملي الرموز المميزة للمشجعين حول كيفية إدارة جوانب معينة لنادي كرة القدم.