شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تسمح بنقل محفوظات الدردشة بين iOS وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف منصة واتساب القدرة على جلب محفوظات الدردشة معك بأمان عند التبديل من iOS إلى أندرويد بما فى ذلك جميع الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات، وتعمل المنصة على دمج الميزة فى تطبيق النقل المدمج فى أندرويد المسماة أداة نقل البيانات من جوجل.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تتيح أداة نقل البيانات من جوجل للمستخدمين نقل ملفاتهم من جهاز أندرويد إلى آخر أو التبديل من iOS إلى أندرويد، وتم الإعلان عن الميزة التى طالما ترددت حولها الشائعات خلال حدث شركة سامسونج Galaxy Unpacked للإعلان عن هواتفها القابلة للطي.

وتعمل الميزة مع أداة النقل الخاصة بشركة سامسونج المعروفة باسم Smart Switch، التي تساعد المستخدمين في نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى والرسائل والملاحظات والتقويمات إلى أجهزة جالاكسى.

وتغطي الميزة مبدئيا عمليات النقل من iOS إلى Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 الجديدين وهواتف سامسونج الأخرى في الأسابيع المقبلة.

ومن المفترض أن تغطي الميزة لاحقًا جميع عمليات النقل بين هواتف iOS وأندرويد، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح متى تكون متاحة لجميع الأجهزة، ويجب أن تساعد الميزة الجديدة فى معالجة أحد أكثر العناصر المزعجة في المنصة، وهي أنه لم يكن من الممكن رسميًا نقل سجل الدردشة بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وإذا اخترت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي السحابى فى واتساب، فإنه يتم تخزين سجلات دردشة iOS فى آيكلاود، بينما تكون سجلات دردشة أندرويد فى جوجل درايف Google Drive، مما يعني أنه من الممكن نقل محادثاتك بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.

وتنقل الميزة الجديدة تاريخ الدردشة باستخدام كابل Lightning إلى USB-C فعليًا بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت، وإذا كنت قد قمت بالتحويل بين iOS وأندرويد فى الماضى وكان لديك نسختان احتياطيتان منفصلتان عبر السحابة، فلن تدمج ميزة النقل الجديدة بينهما فى سجل دردشة واحد، وبدلا من ذلك، تقول المنصة إنه إذا كنت تستخدمها لترحيل سجل الدردشة الخاص بك ومن ثم عمل نسخة احتياطية منه، فإنه يتم استبدال أى نسخ احتياطية موجودة.