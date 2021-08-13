بالانتظار.. ميزة جديدة ستكون مرفقة مع جهاز Realme Book Slim

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تستعد شركة Realme لإطلاق ميزة لمشاركة الملفات بين جهاز Realme Book Slim وهواتف الشركة.

حيث أكدت الشركة في إعلان تشويقي نشر على تويتر على دعم جهاز Realme Book Slim للتحكم في هواتف Realme عبر ميزة “PC Connect”، على غرار ميزة “Your Phone” الخاصة بشركة مايكروسوفت وأيضاً ميزة مشاركة الملفات “Huawei Share”.

ومن المقرر أن تدعم ميزة المشاركة التي تعرف ب “PC Connect” التحكم في الهواتف عبر جهاز الحاسب، ومشاركة الملفات بين الهاتف وجهاز الحاسب أيضاً.

أيضاً من المتوقع أن تقدم الميزة في البداية على Realme Book Slim المرتقب وعدد من هواتف الشركة التي تدعم الميزة.

من جانب أخر تختلف ميزة Realme لمشاركة الملفات مع الهاتف عن تلك المقدمة من العملاق الصيني هواوي والتي ترتكز على تقنية NFC، حيث تشير التسريبات إلى أن ميزة “PC Connect” ستدعم الإتصال مع الهواتف عبر Wi-Fi Direct.

يذكر أن جهاز Realme Book Slim ينطلق رسمياً في حدث يعقد في الصين في 18 من أغسطس، حيث يتميز بأبعاد 3:2، ودقة عرض 2K، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W عبر منفذ USB-C، كما تأتي لوحة المفاتيج بإضاءة خلفية.