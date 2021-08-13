جرعة دعم مميزة للعملات الرقمية ولكن هذه المرة من “ميسي”.. كيف ذلك؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 11:55 مساءً

أعلن النادي الفرنسي “باريس سان جيرمان” أن اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” الذي انتقل إليه مؤخرا من صفوف فريق برشلونة الأسباني قد تقاضى جزءً من راتبه بالعملات الرقمية.

يشار إلى أن “ميسي” وقع للنادي الباريسي هذا الأسبوع على عقد مدته عامين، ومن المقرر أن يحصل على راتب سنوي 41 مليون دولار إلى جانب المكافآت. وقال النادي الفرنسي أن اللاعب الأرجنتيني قد تقاضى جزءً من المكافأة التي حصل عليها مقابل الانتقال إلى صفوف النادي بالعملات الرقمية. ولم يكشف النادي عن نسبة العملة الرقمية في القيمة الإجمالية للمكافأة، لكنه أكد أنه رقمًا كبيرًا.

وأشار النادي الفرنسي أن “ميسي” الذي انتقل إلى صفوف النادي حديثًا قادمًا من “برشلونة” يتقاضى جزءً من قيمة المكافأة بالعملة الرقمية عبر شركة “Socios.com” التي تتعاون مع الأندية الكبرى لتطوير عملات رقمية لمشجعيها. وتسمح حيازة هذا النوع من العملات للتصويت على القرارات الصغيرة المتعلقة بالنادي، ويمكن تداولها مثل البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

وقال باريس سان جيرمان” أن العملة الرقمية الخاصة بمشجعي النادي شهدت مستويات تداول مرتفعة بعد إعلان انتقال “ميسي” إلى النادي. إذ تجاوزت أحجام التداول مستوى 1.2 مليار دولار في الأيام التي سبقت انتقاله رسميًا.

وتتداول عملة النادي الفرنسي خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الخميس عند مستويات 41.16 دولار بتراجع 4%. وتبلغ القيمة السوقية لعملة PSG الرقمية.

حوالي 120 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة الإجمالية إجمالي الوحدات 521 مليون دولار. وفي المقابل نزلت عملة النادي القديم للنجم الأرجنتيني برشلونة بحوالي 1.3% عند مستويات 24.14 دولار ، بينما تبلغ قيمتها السوقية 81 مليون دولار، فيما تبلغ لقيمة الإجمالية لإجمالي الوحدات المتاحة 965 مليون دولار.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.