شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جديدة من تويتر لتحسين إمكانية الوصول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تويتر تغييرات في الخطوط والتصميم عبر النظام الأساسي، عند تسجيل الدخول لدى المستخدمين مؤخرا، ما أثار جدلا حيث من المفترض أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتي يعتاد المستخدمين عليه حسبما نقل موقع TheNextWeb.

إليك سبب إجراء هذه التغييرات وفقا لما أعلنته تويتر فى سلسلة تغريدات:

يُطلق على خطوط Twitter الجديدة اسم Chirp، وتزعم الشركة أنها مصممة لتسهيل القراءة عند التمرير عبر التغريدات.

هناك أيضًا بيضة عيد فصح لطيفة عندما تكتب "CHIRPBIRDICON" في الواجهة الجديدة.

لتسهيل الوصول إلى التصميم، يقوم Twitter أيضًا بتغيير نظام الألوان الخاص به لعرض المزيد من التباين وتقليل كمية العناصر الزرقاء عبر الواجهة، هذا يعني أنك ستتمكن من تحديد الصور ومقاطع الفيديو بسهولة أكبر، بالإضافة إلى ذلك ستطرح الشبكة الاجتماعية لوحة ألوان جديدة للتنوع قريبًا.

ويقوم تويتر بتغيير ألوان زر المتابعة أيضًا، ومع ذلك، على عكس التصميم الحالي حيث يتم ملء الزر عند متابعة شخص ما، سيتم ملء الزر الجديد إذا لم تتبعه، سيخلق هذا بعض الارتباك الكبير.

قالت الشبكة الاجتماعية إنه لجعل الأمور سلسة، فإنها تقلل من الخلفيات الرمادية وخطوط التقسيم، ويمكن للمستخدم رؤية هذا التأثير في سلاسل التغريدات، حيث لا يوجد خط فاصل والأشياء تبدو أكثر نظافة.