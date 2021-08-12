شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية الشباب من المحتوى غير المرغوب فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة يوتيوب عن بعض الإجراءات الجديدة للمساعدة فى حماية المستخدمين الشباب من المحتوى المشكوك فيه والتعرض غير المرغوب فيه عبر المنصة، مع إعدادات الخصوصية الافتراضية الجديدة للتحميلات من قبل الشباب، وتذكيرات ومطالبات جديدة للمساعدة فى تجنب الإفراط فى الاستخدام.

وتقول المنصة وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، إنها تعمل على ترقية إعدادات الخصوصية الافتراضية للتحميلات من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا إلى الخيار الأكثر خصوصية المتاح.

وأضافت، لا يمكن مشاهدة المحتوى إلا من قبل المستخدم ومن يختاره من خلال التحميلات الخاصة، ونريد مساعدة المستخدمين الأصغر سنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بصمتهم عبر الإنترنت وخصوصيتهم الرقمية، بما فى ذلك تشجيعهم على اتخاذ قرار مقصود إذا كانوا يرغبون فى جعل المحتوى الخاص بهم عاما، وإذا رغب المستخدم فى جعل المحتوى الخاص به عاما، فيمكنه تغيير إعداد رؤية التحميل الافتراضى .

ونتيجة لذلك لا يزال بإمكان الأطفال التخفيف من الإعدادات الافتراضية، ولكن تأمل المنصة فى ضمان زيادة وعى المستخدمين الأصغر سنا بالمخاطر التى ينطوى عليها هذا الأمر، مما قد يحد من التعرض غير المرغوب فيه فى التطبيق.

وتتطلع المنصة أيضا إلى معالجة الإفراط فى الاستخدام، مع إضافة استراحة وتذكيرات وقت النوم افتراضيًا لجميع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

يوتيوب تحدث الإعدادات الافتراضية لمحتوى الأطفال

وقالت المنصة نعمل أيضا على إيقاف التشغيل التلقائى بشكل افتراضي لهؤلاء المستخدمين إذا قرر المستخدم أن هذه ليست ميزات الرفاهية الرقمية المناسبة له، فيمكنه تغيير إعداداته الافتراضية، ويعنى ذلك أنه يمكن للأطفال إيقاف تشغيل هذه الإعدادات إذا اختاروا ذلك. ولكن من خلال تطبيق إعدادات افتراضية جديدة، تتطلع المنصة إلى زيادة الوعى بخياراتها المختلفة فى هذا الصدد، بهدف تحسين الأمان.

كما تزيل المنصة المزيد من المحتوى التجاري من يوتيوب كيدز YouTube Kids.

وقالت: لم نسمح بمواضع إعلانات المنتجات المدفوعة فى YouTube Kids، وجهتنا للأطفال الصغار فى الأسابيع المقبلة، ونبدأ أيضا بإزالة المحتوى التجارى المفرط من YouTube Kids، مثل مقطع فيديو يركز على تغليف المنتج فقط أو يشجع الأطفال على إنفاق المال مباشرة.