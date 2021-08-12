شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزات جديدة لـGoogle Meet يسهل التحكم فى الاجتماعات وتوجيهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف جوجل مجموعة من الميزات الجديدة إلى Google Meet، مما يسهل على المستخدمين التحكم في الاجتماعات وتوجيهها. ومع ذلك فإن عناصر التحكم التي ستتوفر بالضبط تعتمد على ما إذا كنت تستخدم Meet كمستخدم منتظم أو كجزء من فريق Google Workspace حسبما نقل موقع The verege.

التحديث الرئيسي هو أن جميع المستخدمين سيتمكنون الآن من تعيين ما يصل إلى 25 مضيفًا مشاركًا لكل اجتماع، والذين سيتمكنون من الوصول إلى عناصر تحكم المضيف، سيسمح لهم ذلك بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاركة شاشتهم وإرسال رسائل الدردشة، بالإضافة إلى كتم صوت جميع المشاركين بنقرة واحدة، وإنهاء الاجتماع، والتحكم في من يمكنه الدخول إلى الاجتماع (على الرغم من أن هذه الميزة الأخيرة متاحة فقط لبعض إصدارات Google Workspace )، في السابق، كان تعيين مضيفين مشاركين متاحًا فقط لعملاء Google Workspace for Education.

ويحصل Google Meet أيضًا على إعدادات وصول سريع جديدة إذا كنت أحد عملاء Google Workspace، سيتم تمكين هذا افتراضيًا، ولكن إذا تم إيقافه، فهذا يعني أن الاجتماعات لن تكون قادرة على البدء حتى ينضم المضيف، يمكن للمستخدمين أيضًا القيام بأشياء مثل منع المستخدمين المجهولين من الانضمام أو السماح فقط للمشاركين المدعوين بالانضمام دون طلب - مما يضمن فقط الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا في اجتماع موجودين بالفعل هناك.

من المقرر طرح التغييرات على الويب وAndroid اعتبارًا من 16 أغسطس وعلى نظام التشغيل iOS اعتبارًا من 30 أغسطس.