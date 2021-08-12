شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم يعلن عن خدمة جديدة تمنع تشتيت انتباه الطلاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زووم عن وضع تركيز جديد، يهدف لعدم تشتيت انتباه الطلاب أثناء وجودهم في فصل دراسي افتراضي، مع السماح للمعلم بمراقبة الجميع، عند تنشيطه، يعمل وضع التركيز على ذلك بحيث لا يتمكن المشاركون في الاجتماع من مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركات الشاشة الخاصة ببعضهم البعض، بينما يظل المضيف قادرًا على رؤية كاميرات الويب الخاصة بكل شخص.

يوفر بعض عناصر التحكم الموجودة في وضع Webinar ، بدون التعقيد ونقص المرونة الذي يصاحب ذلك - على سبيل المثال، يمكن للمدرس تشغيل وضع التركيز أثناء العرض، ثم إيقاف تشغيله عندما يحين وقت مناقشة الفصل، وبينما تكلف استضافة ندوة عبر الإنترنت أموالاً، يبدو أن وضع التركيز متاح للحسابات المجانية، بناءً على الاختبار الذي أجريته.

وتأتي هذه الميزة مع اقتراب العام الدراسي الجديد في العديد من المناطق، وبما أن تهديد COVID-19 لا يزال خطيرًا. يبدو من المحتمل أن الفصول الدراسية الافتراضية ستظل ثابتة بالنسبة للبعض، لذلك من الجيد أن تضيف Zoom ميزات لتحسين التعلم عن بعد.

بينما يضع وضع التركيز فيديو المعلم أو مشاركة الشاشة في المقدمة وفي المنتصف للطلاب، فلن يكون الشيء الوحيد على شاشاتهم. لأحدهما، سيظل المشاركون يشاهدون الفيديو الخاص بهم، بالإضافة إلى أي مقاطع فيديو أو مشاركات شاشة يسلط الضوء عليها المضيف، سيتمكنون أيضًا من رؤية أسماء المشاركين الآخرين، بالإضافة إلى أي ردود أفعال تتعلق بالرموز التعبيرية.

بشكل عام، تبدو الميزة كطريقة لائقة لمنع الطلاب من تشتيت انتباه بعضهم البعض أثناء الفصل، ويمكن أن يكون لها استخدامات خارج بيئة التعلم (على سبيل المثال، أثناء العروض التقديمية للشركة، إذا كان المديرون قلقين بشأن عدم اهتمام الموظفين بالشرائح).

وتنص مقالة دعم وضع التركيز في Zoom على أنه يمكن تمكين الميزة أو قفلها للحسابات أو المجموعات أو المستخدمين الفرديين. بعد تشغيلها لحسابك، يمكن الوصول إلى الميزة بالنقر فوق الزر "المزيد" أثناء الاجتماع.