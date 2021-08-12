ابتكار جديد.. غراء ينقذ الأرواح من حيوان بحري يلتصق بالسفن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

استوحى العلماء والمهندسون المتخصصون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا غراءً لاصقا جديدا من قشريات بحرية يطلق عليها اسم “البرنقيل”.

وبحسب مجلة “scitechdaily” العلمية المتخصصة، قد تساعد المادة الجديدة بإيقاف النزيف ومعالجة الجروح والإصابات الرضحية بشكل سريع وفعال، الأمر الذي قد يحد من الوفيات الناجمة عنها أو عن آثارها على المدى الطويل.

ونوهت المجلة إلى أن هذا الغراء الجديد متوافق مع أنسجة جسم الإنسان، الأمر الذي يوفر قدرة كبيرة في عملية وقف النزيف مع عدم وجود أعراض جانبية لهذه المادة.

وتستطيع المادة العجينية الجديدة الالتصاق بالأسطح حتى عندما تكون مغطاة بالدم، وقادرة على تنفيذ إغلاق محكم للجروح بسرعة كبيرة، ويمكن أن توفر هذه العجينة طريقة أكثر فاعلية لعلاج الإصابات الرضحية وللمساعدة في السيطرة على النزيف أثناء الجراحة.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأحد كبار مؤلفي الدراسة، زاهو هوني: “نحن نحل مشكلة الالتصاق في بيئة مليئة بالتحديات، وهي بيئة رطبة وديناميكية للأنسجة البشرية. في الوقت نفسه، نحاول ترجمة هذه المعرفة الأساسية إلى منتجات حقيقية يمكن أن تنقذ الأرواح”.

ونشرت دراسة جديدة في مجلة “Nature Biomedical Engineering”، سلطت الضوء على هذا الإنجاز الجديد، حيث استلهم الباحثون ابتكارهم من الطبيعة، وركز العلماء انتباههم على (البرنقيل)، وهي قشريات صغيرة تلتصق بالصخور وأجسام السفن وحتى الحيوانات الأخرى مثل الحيتان.

ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة، هوينوي يوك: “لقد لفت ذلك انتباهنا.. إنه أمر ممتع للغاية لأنه لإغلاق الأنسجة النازفة، عليك أن تقاوم ليس فقط البلل ولكن أيضًا التلوث من هذا الدم الخارج. لقد وجدنا أن هذا المخلوق الذي يعيش في بيئة بحرية يفعل نفس الشيء بالضبط الذي يتعين علينا القيام به للتعامل مع مشكلات النزيف المعقدة”.