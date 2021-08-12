تحرك شظايا نجمية نحو مجرة درب التبانة بسرعة مذهلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تحركت شظايا نجمية بسرعة مذهلة نحو مجرة “درب التبانة” بحسب ما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر.

جاء ذلك في بيان للمعهد، بعد الإعلان عن دراسة علمية قامت بها جامعة بوسطن خاصة بتحرك قطعة من الشظايا النجمية نحو حافة مجرتنا “درب التبانة” بسرعة تقارب مليوني ميل في الساعة (3.2 مليون كيلومتر في الساعة).

وصرح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية صرح الدكتور جاد القاضي، بأن نتائج الدراسة الأمريكية، مهمة، إذ تعد محاولة ناجحة لفهم أبعاد وظروف تكون واندثار النجوم والمجموعات النجمية، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وقال إن علماء الفلك يسعوا لمحاولة فهم مراحل تطور النجوم، بشكل أعمق وأدق، وكذلك كيفية انتقالها من نجم عادى إلى قزم أو مستعر، مشيرا إلى أن “مجرة درب التبانة التى بها كوكب الأرض، يبلغ قطرها 100 ألف سنة ضوئية، وتضم الكثير من تلك البقايا النجمية سواء قريبة أو بعيدة عن المجموعة الشمسية”.

وكان علماء الفلك في جامعة بوسطن، كشفوا عن نجم غريب أطلق عليه اسم “LP 40-365″، وهو يتحرك عبر المجرة بسرعة تصل إلى نحو مليوني كيلومتر في الساعة، وبسبب هذه السرعة الهائلة، يبدو وكأنه جسم هارب من مجرة درب التبانة.

وأوضح العلماء أن هذا الجسم هو بقايا نجم كان موجودًا سابقًا في نظام ثنائي، لكنه تلقى طاقة هائلة نتيجة الانفجار الكبير. بحسب ما نشرت مجلة “The Astrophysical Journal Letters” العلمية.