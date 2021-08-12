تكنولوجيا: تحديث Wear OS 2 يجلب خدمة الدفع Google Pay في مزيد من الدول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل عن التحديث الجديد لنظام الساعات الذكية Wear OS 2 خلال فعاليات حدث سامسونج الذي أقيم مؤخراً، حيث تجلب عملاق البحث مجموعة من المميزات الجديدة في هذا الإصدار.

تشمل المميزات الجديدة في Wear OS 2 تحديث لتطبيق الرسائل في نظام التشغيل، كما تتوسع جوجل بخدمة Google Pay في مزيد من الدول، أيضاً يدعم التحديث تشغيل YouTube Music خارج نطاق الإنترنت.

أيضاً ينطلق تحديث Wear OS 2 بعدد من التطبيقات الجديدة التي تدعم المستخدم مع أدوات جديدة أيضاً، ومن المقرر أن يدعم تطبيق الرسائل الآن الرد على الرسائل المستلمة بتجربة أكثر سلاسة عبر الساعة الذكية.

كما تتوسع جوجل بخدمة Google Pay في عدد 16 دولة تشمل البرازيل، وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفاكيا والسويد وتايوان وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الأدوات الجديدة في Wear OS 2 أدوات مثل نمط الهدوء، وتتبع النوم، وSpotify وغيرها من الأدوات، ومن المقرر أن تبدأ جوجل في دفع التحديث الجديد لمستخدمي ساعات الأندوريد الذكية خلال الأسابيع المقبلة.

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