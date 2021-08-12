تكنولوجيا: Honor تطلق جهاز Honor Tab V7 Pro بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor في الحدث الذي أقيم اليوم عن جهاز Honor Tab V7 Pro، الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz، ورقاقة Kompanio 1300T، كما يضم كاميرة مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل.

يتميز جهاز Tab V7 Pro بشاشة LCD بحجم 11 إنش، وجودة عرض 2K أو بدقة 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، ويدعم كثافة عرض 276 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وألوان، وسطوع 500 nit، وتباين 1500:1.

كما ينطلق الجهاز بواجهة Magic UI 5.0، ونظام تشغيل Android 11، ويأتي أيضاً بتحسينات لدعم تعدد المهام بكفاءة أعلى، مع فصل وتقسيم الشاشة وسحب وإسقاط الملفات بسلاسة.

ويدعم Tab V7 Pro رقاقة معالج MediaTek Kompanio 1300T، ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الجهاز بتقنية الذاكرة الإفتراضية.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بقدرة بطارية 7250 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يأتي بنظام تبريد يتكون من 7 مراحل، ويدعم قلم Magic Pencil 2 stylus، وحافظة لوحة مفاتيح.

كما يضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية، واثنان من شرائح SIM، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، و5G، والبلوتوث 5.1، وأيضاً منفذ USB-C.

سعر Honor Tab V7 Pro

ينطلق جهاز Honor Tab V7 Pro بإصدار Wi-Fi فقط تتضمن 3 من النماذج التي تختلف في الذاكرة والسعة التخزينية، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 بسعر 401 دولار.

بينما يأتي الإصدار الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 432 دولار، ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 509 دولار، بينما يأتي إصدار 5G بسعر 571 دولار.

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