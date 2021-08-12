شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرب عن استعداد شركته للتعاون مع ناسا لتطوير بدل رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك، عن استعداد شركته للتعاون مع وكالة ناسا لتطوير بدل فضائية للرواد الذين سيتوجهون في رحلات مستقبلية إلى القمر، وفي تغريدة له على "تويتر" قال ماسك: "يمكن لـ SpaceX أن تفعل ذلك إذا لزم الأمر"، إذ كانت هذه التغريدة تعليقا على التصريحات التي أدلى بها مؤخرا المفتش العام لوكالة ناسا، بول مارتن، والتي أشار فيها إلى أن هبوط رواد الفضاء على القمر عام 2024 في إطار المشروع الذي تتبناه الوكالة لن يكون ممكنا بسبب التأخير الذي طرأ في تطوير بدل الفضاء اللازمة للأمر.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان مارتن قد صرح بأن أول بدلتين فضائيتين مخصصتين لرحلات القمر من نوع xEMU كان من المفترض أن تكونا جاهزتين بحلول نوفمبر 2024، لكن ناسا واجهت عراقيل كبيرة في عملية تطوير البدل.

وتأخر العمل 20 شهرا تقريبا بسبب بعض العراقيل الفنية ومشكلات نقص التمويل والظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا، لذا فإن البدل ستكون جاهزة في موعد لا يتجاوز أبريل 2025.

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل ناسا من خلالها إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.