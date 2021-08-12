شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرب عن استعداد شركته للتعاون مع ناسا لتطوير بدل رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان مارتن قد صرح بأن أول بدلتين فضائيتين مخصصتين لرحلات القمر من نوع xEMU كان من المفترض أن تكونا جاهزتين بحلول نوفمبر 2024، لكن ناسا واجهت عراقيل كبيرة في عملية تطوير البدل.
وتأخر العمل 20 شهرا تقريبا بسبب بعض العراقيل الفنية ومشكلات نقص التمويل والظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا، لذا فإن البدل ستكون جاهزة في موعد لا يتجاوز أبريل 2025.
وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل ناسا من خلالها إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.