شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nestflix تدرس عرض الفيلم المزيف والحقيقى على منصة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أنه من الصعب مشاهدة الكلاسيكيات المفقودة مثل فيلم Aquaman لفينسينت تشيس أو The Rural Juror – جزئيا لأنها ليست حقيقية، ولكن بفضل إطلاق Nestflix ، كل هذا يتغير، وهذه الأفلام من Entourage و 30 Rock ، على التوالى تم إنشاؤها ككمامات أو خطوط مؤامرة، لكن Nestflix منصة الأفلام والعروض المتداخلة المفضلة لديك، ستتيح لك تصفحها على أى حال.

وقال موقع " the verege" إن الفرضية الأساسية وراء بديل Netflix للمصمم Lynn Fisher وهى "ماذا لو تم عرض كل عرض أو فيلم مزيف فى عرض أو فيلم حقيقي على منصة واحدة؟" والنتيجة هي شىء يشبه إلى حد كبير خدمة البث ذات اللونين الأحمر والأسود التى قد تكون على دراية بها ، والمليئة بالبرامج التلفزيونية المزيفة وقوائم الأفلام لمشاريع لم تكن موجودة من قبل.

وفى تغريدة للإعلان عن المشروع، وصفه فيشر بأنه "مجرد ويكي يقوم ببعض التنكر"، وهو الأمر الذى يرويه بصراحة، يحتوي Nestflix على تفاصيل رائعة مع وظيفة بحث عملية وقوائم ممثلين لكل مشروع، ومعلومات حول العرض أو الفيلم الحقيقى الذي ظهرت فيه العروض أو الأفلام المزيفة فى الأصل، وهذا مثالى لعروض مثل 30 Rock ، والتى كانت موجودة أساسا لإنشاء وسائل الإعلام الأبله، مثل ميلف آيلاند أو ليب ديف ويليامز، لكن حتى المنتجات المزيفة الأقدم مثل الملائكة ذات الأرواح القذرة من المنزل وحده تظهر.

وقال الموقع، إنها نظرة رائعة على مدى كون معظم الأفلام والتلفزيون الحديثة مرجعية للذات (هناك الكثير من التكميلات المزيفة)، ولكن أيضًا مدى تأصل إستراتيجية محتوى Netflix وواجهة المحتوى فى ثقافتنا بشكل عام، ويعد قطع مشهد من فيلم أو عرض كوميدى مزيفا أمرا واحدًا، ولكن الأمر مختلف تماما أن يتم تعبئته بالصور الثابتة والفن والبيانات الوصفية كما لو كان جاهزًا للبث، لا تجعل أي من الأفلام أو العروض المزيفة تبدو أكثر واقعية، لكنها تجعلها مضحكة مرة أخرى.