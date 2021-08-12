تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy A12 برقاقة Exynos في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج اليوم عن إصدار جديد من هاتف Galaxy A12 الذي ينطلق للسوق الهندي برقاقة معالج Exynos 850.

كانت شركة سامسونج قد قدمت الإصدار الأول من هاتف Galaxy A12 خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث انطلق الهاتف برقاقة معالج Helio P35.

واليوم تكشف العملاق الكوري عن إصدار جديد من هاتفها المتوسط مع تغيير في رقاقة المعالج إلى Exynos 850، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، واثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وتتوافق المواصفات الأخرى لهاتف Galaxy A12 مع المواصفات المميزة للإصدار السابق، حيث يأتي بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD Plus.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وقدرة شحن 15W، مع منفذ USB-C للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

يذكر أن الإصدار الجديد من هاتف Galaxy A12 يتوفر بألوان الأبيض، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 190 دولار.

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