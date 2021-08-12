شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزات إمكانية الوصول بـXbox؟ وإزاى تتيح الألعاب لكل الفئات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ألعاب الفيديو أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن هذا يعني ألعابًا أكبر ووحدات تحكم أفضل، إلا أنه يعني أيضًا ترك الكثير من اللاعبين غير قادرين على هذه الألعاب، ولهذا السبب تستثمر المزيد من الشركات في أدوات الوصول، حيث تم تصميم هذه الأدوات للاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على الاستمتاع بالألعاب دون قيود.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن وحدة التحكم التي تحتوي على مجموعة واسعة من أدوات الوصول هي Xbox، وتحتوي كل من Xbox Series X / S و Xbox One على مجموعة متنوعة من الميزات التي تتيح إمكانية الوصول إلى الألعاب، والتي تشمل على التعليق الصوتى للعبة، والمكبر للشاشة، والنص المكتوب، وميزة تحويل الكلام المنطوق لنص بين المستخدمين.

وجدت جمعية برامج الترفيه في تقريرها السنوي لعام 2020، أن 46 مليون شخص يلعبون ألعاب الفيديو يعانون من نوع من الإعاقة أو يحتاجون إلى استخدام التكنولوجيا المساعدة، من خلال تضمين هذه الميزات الخاصة بإمكانية الوصول على Xbox، تخدم Microsoft مجتمعًا من اللاعبين كبير، فإنها خطوة مهمة للتأكد من أن ألعاب الفيديو مناسبة للجميع، وليس فقط لمن يمكنهم لعبها بشكل مثالي.

وتحتوي وحدات تحكم Xbox على بعض من أفضل ميزات إمكانية الوصول، فمنذ أن طرحت Microsoft وحدة التحكم والملحقات الإضافية، قطعت الشركة خطوة أخرى إلى الأمام، حيث أعلنوا عن إرشادات إمكانية الوصول إلى Xbox، والتي تحدد إعدادات لعب أفضل للاعبين ذوي الإعاقة.

ويقدم فريق هندسة موثوقية الألعاب وفريق إمكانية الوصول إلى الألعاب الآن برنامج اختبار إمكانية الوصول إلى الألعاب الذي يوفره النظام الأساسي، وهو الأول من نوعه في الصناعة"، وفقًا لـ Xbox، والذي يشجع المطورين على تقييم ألعابهم واختبارها قبل الإصدار.

تأكدت Microsoft من أن كلاً من وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على إعدادات مضمنة يمكن لجميع اللاعبين الوصول إليها، بما في ذلك مجموعة أكبر من ملحقات إمكانية الوصول.