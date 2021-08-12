شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح فايرفوكس أكثر أمانا مع نسخته الجديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Mozilla عن إطلاق نسختها الأحدث من متصفح Firefox ، والتي حملت معها العديد من الميزات الجديدة لحماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم وفقا لما نقلته RT.

وتبعا للشركة فإن الإصدار 91 الجديد من المتصفح صمم ليوفر حماية أكبر لبيانات المستخدمين بجعل صيغة HTTPS هي الصيغة الافتراضية لتصفح المواقع أثناء استخدام الإنترنت، ما سيضمن حماية أكبر للمستخدمين من المواقع المزيفة التي قد تستغل لاختراق بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

والميزة المهمة الأخرى التي حملها الإصدار الجديد أيضا هي ميزة تذكر المستخدمين بحذف بيانات التصفح من قائمة المحفوظات في Firefox ، كي لا تتسرب تلك البيانات إلى جهة ثالثة قد تستغلها لأغراض تنتهك خصوصية المستخدم أو تستعملها لأهداف ترويجية وتجارية.

وحصل هذا الإصدار على ميزة" Switch to Tab" التي تسهل التنقل بين علامات التبويب أثناء التصفح، فضلا عن أنه حمل تعديلات على واجهة الاستخدام والقوائم الموجودة فيها ليصبح استخدامه أكثر سلاسة وعملية من النسخ السابقة.