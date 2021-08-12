تكنولوجيا: Honor تكشف عن هاتف Magic3 Pro Plus بتصميم أنيق وسعر 1499 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor في الحدث الذي أقيم اليوم عن هاتف Magic3 Pro Plus وهو أعلى إصدار في سلسلة Magic3، حيث تقدم الشركة الهاتف بتصميم أنيق وسعر 1499 يورو.

كشفت Honor اليوم عن هواتف Magic3 وMagic3 Pro، كما قدمت الشركة إصدار ثالث في السلسلة بعنوان Magic3 Pro Plus.

ويتميز هذا الإصدار بشاشة Flex OLED بحجم 6.67 إنش بتصميم منحني 89 درجة، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من “Nano Crystal Shield” والتي تتميز بقدرة أعلى في المقاومة.

ويأتي الهاتف بمستشعر IMX700 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.28، وحجم بيكسل 1.22um، مع بعد بؤري 23مم، وفتحة عدسات f/1.9، ويدعم المستشعر التركيز التلقائي الكامل في ثماني بيكسل PD.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وحجم مستشعر 1/2، مع فتحة عدسات f/2.4.

أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر monochrome بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى 3.5 مرة، كما تضم الفتحة الأخيرة في الإعدادات مستشعر dTOF لدعم لقطات portrait.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بمجال 100 درجة FoV، مع مستشعر ToF، أيضاً يحاكي تصميم هاتف Magic3 Pro Plus إصدار هواوي السابق Mate 40 Porsche، حيث يضم لوحات بتصميم خفيف من نانو السيراميك في الجهة الخلفية.

الهاتف يدعم أيضاً معايير IP68، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، كما يأتي بتقنية IMAX لدعم تسجيل وتحرير الفيديو.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع 66W، ويأتي بواجهة Magic UI 5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت وسعر 1499 يورو.

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