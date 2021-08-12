تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Honor Magic3 وMagic3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Honor Magic3، التي تضم معالج Snapdragon 888 Plus، وتأتي بمعايير IMAX لتسجيل الفيديو مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

يتوافق هاتفي Honor Magic3 وMagic3 Pro في الكثير من المواصفات والتكوينات، بينما تختلف إعدادات الكاميرة في كلا الهاتفين، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية IMAX في تسجيل الفيديو السينمائي، مع ملفات ألوان 3D LUT، وميزة تسجيل الفيديو بتنسيق LOG.

ويضم كلا الهاتفين شاشة OLED منحنية بحجم 6.76 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، وبجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشات عمق ألوان 10-بت، وتضم كاميرة أمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر 3D ToF لدعم تقنية التعرف على الوجه.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي كلا الهاتفين بمستشعر Sony IMX 766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر monochrome بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

بينما يضم إصدار Pro مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم تكبير بصري حتى 3.5 مرة، ورقمي حتى 100 مرة.

ولقد عقدت Honor شراكة مع IMAX لدعم سلسلة Magic3 بإمكانيات جديدة في تسجيل الفيديو السينمائي، مع تسجيل فيديو بتنسيق LOG، وهي مميزات تحقق الريادة للشركة في رفع مستوى جودة التصوير وتحرير الفيديو بمرونة أعلى.

أيضاً يدعم الهاتفين 8 من ملفات ألوان 3D LUT والذي يهدف إلى تحسين وتعزيز جودة عرض محتوى الفيديو في الإصدارات الجديدة.

وينطلق Honor Magic3 وMagic3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام في أعلى الإصدارات، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

كما يدعم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

ويدعم هاتف Magic3 معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، بينما يأتي إصدار Pro بمعايير IP68، ويأتي الهاتفين بواجهة Magic UI 5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11 وتدعم الهواتف خدمات جوجل.

وتقدم Honor الإصدارات الجديدة باثنان من التصاميم بسعر 899 يورو، حيث تتضمن الإصدارات الجلدية بألوان الأزرق والذهبي الوردي، أو التصميم الكلاسيكي بألوان الأبيض، الأسود مع طبقة زجاجية من الجهة الخلفية.

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