شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وضع التصفح الخفى فى جوجل كروم يعرضك لخطر الاختراق.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكثيرون وضع التصفح الخفي فى جوجل كروم ظنا منهم أن هذا الوضع يستطيع حماية بياناتك الشخصية وحاسبك، ولكن يعرضك وضع التصفح الخفى للكثير من المخاطر عبر الإنترنت، وقد يكون سببا فى اختراق حاسوبك.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية قال إنه ينطبق كل ما نذكره اليوم فى مقالنا على جميع المتصفحات التي تقدم وضعا خفيا للتصفح وليس جوجل كروم فقط.

البيانات التي يخفيها وضع التصفح الخفى فى جوجل كروم

ويعمل وضع التصفح الخفى على منع المتصفح من تخزين بعض البيانات عنك مثل ملفات الكوكيز أو بيانات تسجيل الدخول.

كما أن المواقع التى تزورها فى وضع التصفح الخفى لا تظهر فى سجل تاريخ زياراتك للمواقع، لذلك يساعدك هذا الوضع على إخفاء زيارتك للمواقع المختلفة عبره.

ويخفي هذا الوضع كذلك فى جميع بيانات تصفحك لهذا الموقع عن شركات الإعلانات وخوادمها، لذلك يمكنك أن تبحث عن منتج بعينه ولا ترى إعلانات كثيرة عنه لاحقًا.

البيانات التي لا يخفيها الوضع الخفي

يركز وضع التصفح الخفي على إخفاء بيانات التصفح وسجله فى حاسوبك فقط، لذلك يستطيع أى شخص يستخدم تطبيق مراقبة أن يصل إلى بيانات التصفح.

وذلك عبر مراقبة اتصال جهازك بالإنترنت بدلًا من مراقبة الحاسب، لذلك يستطيع أي شخص لديه وصول إلى شبكة الإنترنت نفسها.

كما يستطيع مزود الإنترنت الخاص بك الوصول إلى جميع بيانات تصفحك بسهولة، ويعني هذا أن المخترقين أيضًا قادرين على الوصول إلى هذه البيانات.

وإذا قمت بتسجيل الدخول في أحد المواقع عبر حسابك الرئيسي، فإن كل ما تقوم به عبر الحساب يتم تسجيله داخل الموقع وفي قواعد بيانات جوجل.