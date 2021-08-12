شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى لعبة الصبار الراقص وكيف يمكنها ترديد أصوات اللاعبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مؤخرا لعبة الصبار الراقص "Dancing Cactus Plush Toy" إلى مصر وانتشر صداها على مواقع السوشيال ميديا، حيث شملت اللعبة على تقنية تجعلها تردد كل ما يقوله لها مستخدمها وترقص أثناء فعل ذلك، كما يمكنها أن تغنى أيضا مع إصدار بعض الأضواء، والتي أصبح الوصول إليها متاح عبر موقع أمازون.

وتعمل اللعبة بطريقة سهلة جدا للأطفال وهو ما يجعلها أكثر تداولا، حيث يمكن للطفل فقط أن يحرك زر التشغيل لتعمل معه، وتبدأ في ترديد ما يقوله الشخص.

هذه اللعبة تعمل ببطاريات شحن، ويكون من ملحقاتها وصلة USB، وهذا الصبار يمكنه الغناء والرقص، فهناك 3 أغانٍ ثابتة هي بقرة بولندية، كونغو من ماندي كلاسيك، موسيقى أفريقية كلاسيكية.

يبلغ ارتفاع لعبة تعليم الأطفال هذه 12.6 بوصة ووزنها حوالي 0.46 رطل، وتتأرجح لعبة الصبار الراقص الإلكترونية المصنوعة من القطيفة الراقصة وتغني الأغاني المبهجة.