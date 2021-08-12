«له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية» .. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد لازالت تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، ليكون له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تظل درجات الحرارة مرتفعة ما بين 37 -38 على القاهرة والوجه البحرى وتزيد على جنوب البلاد لتصل إلى 42 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.

وتابعت: بينما تنشط الرياح على الساحل الغربى وترتفع الأمواج لتصل إلى 2 متر تقريبا وتسود أجواء معتدلة ليلا.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.