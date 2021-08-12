تكنولوجيا: تسريبات توضح سعر هاتف iQOO 8 Pro قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث iQOO في 17 من أغسطس للكشف عن سلسلة iQOO 8، ولقد أوضحت أحدث التسريبات سعر هاتف iQOO 8 Pro، كما كُشِف عن صور ثلاثية الأبعاد تؤكد على تصميم الهاتف.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف iQOO 8 Pro بثيم BMW M Sport، على أن يأتي الهاتف باللون الأبيض مع خطوط مميزة لعلامة BMW والتي تجمع بين ألوان الأحمر، والأزرق وأيضاً اللون البنفسجي.

ويأتي هاتف iQOO 8 Pro وفقاً للصور ثلاثية الأبعاد بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وبعد بؤري 60مم، كمت تدعم العدسات التكبير 2.5 مرة.

أيضاً أكدت التسريبات على سعر هاتف iQOO 8 Pro الذي ينطلق للأسواق بسعر 818 دولار، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية التي ينطلق بها هذا الإصدار.

من جانب أخر نشرت صفحة Digital Chat Station بعض التفاصيل حول هاتف iQOO 8 Pro، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بتقنية إستشعار للبصمة غير تقليدية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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