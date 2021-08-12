تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يدعم الآن نقل بيانات المحادثات بين الأندوريد و iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد من تطبيق الواتس اب بميزة جديدة تدعم المستخدمين في نقل بيانات المحادثات بين منصتي الأندوريد وiOS.

أعلن مطوري WhatsApp خلال حدث سامسونج Unpacked الذي أقيم بالأمس عن تمكين ميزة نقل البيانات بين منصات الأندوريد وiOS، والتي تتيح للمستخدمين نقل بيانات المحادثات من منصة iOS إلى هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3.

ومن المقرر أن تتاح الميزة الجديدة في تطبيق الواتس اب لمستخدمي هواتف سامسونج بنظام تشغيل Android 10 أو الإصدارات اللاحقة، ومن ثم تصل الميزة لاحقاً إلى كافة هواتف الأندوريد وiOS خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قدمت الميزة حصرياً مع هواتف Galaxy Z Fold3 و Z Flip3 لدفع مستخدمي هواتف الأيفون للتحول إلى إستخدام إصدارات الشركة الجديدة.

من جانب أخر لم يؤكد مطوري WhatsApp على موعد لدعم نقل بيانات المحادثات من أجهزة الأندوريد إلى هواتف الأيفون.

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