شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch تنوى اتخاذ خطوات لحماية البث المهمش استجابة لحركة "Twitch Do Better" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Twitch بيانا أعلنت فيه الخطوات التى تتخذها لحماية البث المهمش، وقالت تويتش: "لقد رأينا الكثير من المحادثات حول الإخفاء ومداهمات الكراهية، وأشكال أخرى من المضايقات التى تستهدف منشئى المحتوى المهمشين وقال موجها رسالة للكثير من الأشخاص للحماية من البث المهمش "أنت تطلب منا أن نفعل ما هو أفضل، ونحن نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه القضايا".

ووفقا لموقع " the verege " تقول Twitch إنه تم تحديد "ثغرة أمنية فى عوامل التصفية الاستباقية الخاصة بنا، وقد طرح تحديثا لسد هذه الفجوة واكتشاف الكلام الذى يحض على الكراهية فى الدردشة بشكل أفضل، وتقول أيضا إنها ستطبق المزيد من ميزات الأمان فى الأسابيع المقبلة ، بما فى ذلك تحسينات على عملية التحقق من الحساب وأدوات اكتشاف التهرب.

ويأتى هذا البيان ردا على الهاشتاج #twitchdobetter ، الذى كان جهدا بدأه منشئ Twitch RekItRaven من أجل زيادة الوعى بقضايا المضايقة التى يواجهها المبدعون السود على منصة البث.

وقال، لقد تعرضت لمداهمات مكروهة للمرة الثانية خلال أسبوع وشاركت فى كلتا الحالتين الأولى والثانية [على Twitter] لأنهما كانا مدببين للغاية على غير المعتاد على سبيل المثال كلمات مثل " أنت سمين، أسود، مثلى الجنس، "وقال رافين The Verge عبر الرسائل المباشرة.

Raiding هي إحدى ميزات Twitch الشائعة التى تسمح للمشاهد بإرسال المشاهدين إلى جهاز بث آخر فى نهاية البث، وإنها أداة تستخدم لتعزيز نسبة المشاهدة، وتنمية المجتمعات، وتعزيز الروابط بين القائمين على البث المباشر وجماهيرهم، وغارات الكراهية هى العكس القطبى السام فى مداهمات الكراهية، ويوجه جهاز البث مشاهديه إلى منشئ محتوى آخر غالبا ما يكون أسودا أو شاذا أو أنثى أو لديه تقاطع من الهويات المهمشة - من أجل قصف هذا المشاهد بخطاب الكراهية والتحرش.

ويعتقد Raven أنهم أصبحوا هدفا لغارات الكراهية لأنهم يتدفقون باستخدام Black tag ، وهى ميزة جديدة على Twitch تسمح للمستخدمين بتصنيف تدفقاتهم باستخدام علامات مختلفة، ويتم استخدام العلامات ظاهريا لمنشئ المحتوى لتصنيف مجموعات البث الخاصة بهم حتى يتمكن المستخدمون المهتمون من العثور بشكل أفضل على المحتوى الذى يبحثون عنه، ولكنه ينشئ أيضًا إشارات متصيدون يستخدمونها للتركيز على منشئى البث المهمشين والضعفاء، وبعد تجربتهم مع غارات الكراهية، لاحظ رافين أن لاعبى البث المهمشين الآخرين فى مجتمعهم يمرون بنفس التجارب، ومع عدم وجود كلمة من Twitch حول ما تم فعله لحماية مستخدميها من هذا النوع من المضايقات العنيفة المستهدفة، قرر Raven إعادة بدء المحادثة.

ويقول رافين: "لقد بدأت #TwitchDoBetter لأننى سئمت من الاضطرار إلى القتال من أجل الوجود على منصة تقول إنهم متنوعون وشاملون، لكنهم ظلوا صامتين أمام توسلات منشئى المحتوى المهمشين الذين يطالبون بمزيد من الحماية من غارات الكراهية".