الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، ليلا ،معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الانحاء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية

شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الاسكندرية 32 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 40 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 35 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بنى سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 39 28

ابو رماد 38 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29