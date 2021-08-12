شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة لوردستاون موتورز تعتزم استئجار مساحة فى مصنع جنرال موتورز السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع شركة Lordstown Motors بشكل أساسى إلى إقراض بعض المساحة في مصنع جنرال موتورز السابق الضخم الذى تمتلكه، حيث تقترب الشركة الناشئة المتعثرة من بناء أول شاحنات بيك أب ذات جودة إنتاج عالية التحمل فى وقت لاحق من هذا العام، وفقا لموقع " the verege ".

وأفادت أنجيلا ستراند الرئيس التنفيذى المؤقت، أن لوردستاون تجرى مناقشات جادة مع العديد من الشركاء المحتملين الذين قد يصنعون المركبات أو يقومون بأنواع أخرى من العمل فى المصنع جنبا إلى جنب مع بدء التشغيل، مما يعنى أن الشركة الناشئة يمكن أن تعمل كنوع من WeWork للتصنيع .

وقال ستراند هذا محور استراتيجى مهم بالنسبة لنا، وهو قرار نعتقد أنه سيؤدى إلى فرض إيرادات جديدة مهمة لوردستاون فى نفس الوقت الذى يتزايد فيه خلق القدرة على التحمل".

و"نستخدم حاليا حوالى 30 % من مساحة المصنع البالغة 6.2 مليون قدم مربع، لذلك لدينا مساحة واسعة للشركاء المحتملين لبناء المركبات، ولكى نبنى مركبات للآخرين، ومنصات مركبات [لوردستاون موتورز] الإضافية التى سيتم بناؤها"، وأضاف الرئيس ريتش شميت، شارك ستراند وشميدت الخطة فى مكالمة مع المستثمرين حيث ناقشت الشركة النتائج المالية للربع الثانى، وخسرت شركة لوردستاون موتورز، التى قالت فى يونيو أنها ستنفد من النقد بحلول مايو 2022 دون تمويل إضافى، و108 ملايين دولار فى الربع، وتم دعم الشركة مؤخرا باتفاقية شراء أسهم مع صندوق تحوط قد يسمح لها بجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار.

ولكن الشركة الناشئة لا تزال تتطلع إلى جمع المزيد من التمويل مع اقترابها من تاريخ البدء المعلن في سبتمبر لإنتاج التحمل، ولن تحقق أرباحًا من تلك المركبات حتى تبدأ الشحن فى أوائل عام 2022 (وهو نفس الوقت تقريبًا) من المقرر أن تشحن سيارة فورد F-150 Lightning المنافسة).

وتشمل جهود التمويل هذه خطة للسماح للشركات الأخرى باستخدام المصنع، وكذلك إيجاد شركاء استراتيجيين ومستثمرين وزيادة تمويل الديون، وقال ستراند - الذى أبرم صفقة مدتها خمسة أشهر بقيمة 500 ألف دولار مع لوردستاون لقبطان السفينة أثناء بحثها عن رئيس تنفيذى دائم، إن الشركة الناشئة تجرى محادثات مع عدد من الشركات والمقرضين المحتملين لكنها رفضت ذكر أى اسم.

وقالت أيضا إن شركة لوردستاون موتورز تعمل على الحصول على تقييم من طرف ثالث لقيمة المصنع، والمعدات الموجودة بالداخل والتحسينات التى أدخلتها الشركة الناشئة والتى يمكن أن تساعد فى زيادة المبلغ الذى يمكن أن يقترضه لوردستاون مقابل المصنع.